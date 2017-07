Bonadio: "Los tiempos los fija la causa, no el calendario electoral"

Horas después de haber ordenado la detención de Víctor Manzanares, contador histórico de la familia Kirchner, el juez federal Claudio Bonadio aseguró que no toma en cuenta los tiempos electorales para tomar decisiones en las causas que instruye.

"Hace muchos años que dejé de mirar otras agendas que no sean las propias agendas que va estructurando el desarrollo de la causa. Si yo mirara el calendario electoral, los paros de la CGT y el fixture de la AFA, tendría muy pocos días para trabajar", aseguró.

Y utilizó una metáfora para precisar el alcance de sus dichos: "Primero rueda una piedrita, después ruedan cinco, después ruedan miles y después toneladas; esto es imparable". "Puede ser que en una etapa parezca muerta, pero el desmoronamiento y la aceleración de los tiempos los fija la causa", completó en diálogo con radio Mitre.

El magistrado explicó que ordenó la detención de Manzanares porque detectó que realizó maniobras para intentar eludir el embargo dictado en el expediente Los Sauces, la empresa inmobiliaria de la familia Kirchner.

"¿Quién le dio la orden?", le preguntaron. Y Bonadio contestó: "No sé quién dio la orden, lo que tengo es una nota firmada por Manzanares dándole instrucciones a los inquilinos de dónde tenían que depositar los alquileres adeudados y nuevos".

"¿Si se comprobara que esta orden de obstruir a la Justicia, de armar este bypass, es de la propia ex Presidenta qué pasaría?", le repreguntaron. "No puedo hacer futurología, pero digamos que si se acredita esa hipótesis se tomaran las decisiones procesales que correspondan, no tengan dudas".

