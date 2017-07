"No importa cómo nos paguen, mientras sea satisfactorio para los santafesinos"

Al aire en FM Latina, 94.5, de Rosario, María Herminia Grande consultó al gobernador cómo analiza la campaña electoral local, el gobernador expresó que “en Santa Fe siempre hemos tenido campañas respetuosas, sin agravios, y la verdad quisiera que siguiéramos en ese clima. Por ahí en Buenos Aires tienen otros estilos, usan los agravios, las denuncias, los carpetazos. Pero espero que no caigamos con ese tipo de recursos en la provincia”.

Coparticipación

“Queremos hacer una propuesta que sea bien razonable, prudente, factible y no queremos comprometer las finanzas el gobierno. Reconocemos que la deuda se acumuló durante el gobierno anterior, entonces no sería legítimo que nosotros pusiéramos en aprietos al actual gobierno siendo que es una deuda generada previamente. Pero sí tenemos que reclamar, tenemos que hacer cumplir ese fallo que es de la justicia. No está en discusión, no es algo que se puede opinar políticamente” explicó Lifschitz.

“Hacemos esto para facilitar la tarea, para evitar chicanas. La propuesta contempla una parte en efectivo durante 2018 y 2019, no comprometemos el actual presupuesto porque entendemos que no está previsto originalmente. Serían cuotas mensuales que lleguen a la provincia y, en su parte proporcional, vamos a coparticipar a los municipios y comunas, que para cada localidad representa una magnitud de recursos impensado” expresó.

“Estamos planteando al gobierno, justamente para no comprometer las finanzas, un tercio más o menos del total de la deuda que sea saldado de esa manera. Y el resto que sea en títulos de duda con vencimientos a 10, 15 o 20 años, que puedan ser negociados en el mercado o retenidos por la provincia para constituir un fondo anti cíclico”.

“Aceptamos cualquier manera de pago mientras sea satisfactoria para los intereses de los santafesinos, el ahora 12 o lo que sea. El gobierno honraría los valores republicanos al acatar el fallo de la corte y sería un acto de federalismo” afirmó el entrevistado.

Ante la pregunta de cuáles serían los pasos a seguir luego de la reunión, Lifschitz manifestó que “le vamos a llevar esta propuesta al presidente y a sus ministros, por lo menos al del interior y al de hacienda. No queremos hacer con esto ningún barullo político ni que se mezcle con la campaña electoral. Esperaremos un tiempo prudencial para tener una respuesta y después seguiremos negociando con una propuesta concreta”.

Candidatura de Contigiani

“Es una campaña atípica en la provincia de Santa Fe porque por primera vez no compiten las figuras reconocidas de los distintos partidos, sino que compiten candidatos nuevos, lo cual no deja de ser un dato positivo” reflexionó el gobernador.

“En nuestro caso le hemos confiado esa responsabilidad a un dirigente joven, que no viene de la militancia política sino gremial y agropecuaria. Ha hecho una gran gestión como ministro de la producción, ha estado presente y tiene una postura política muy clara en defensa de la producción y el trabajo, de las pequeñas y medianas empresas, de las economías regionales. Y si hay un tema importante hoy es discutir las políticas económicas, las de desarrollo, y eso le falta al gobierno nacional; han hecho obras, lo reconozco, pero creo que falta mucho”.

Fuente: NDS-SM