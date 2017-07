Determinan qué provocó el incendio de los colectivos de Monticas

El voraz incendio en el predio que la empresa Monticas tiene en la zona norte y que convirtió en cenizas a unos 40 colectivos, no sólo conmocionó a los vecinos de Génova y Travesía, sino que además levantó más de una sospecha porque está lejos de ser el primero de los siniestros de este tipo en la empresa. Por la repetición de estos episodios y por tener la misma metodología, el jefe de Bomberos Zapadores de Rosario, Daniel Cattáneo, admitió presunciones y señaló: "Por eso se investiga". Justamente, a cargo del proceso está la fiscal de Flagrancia Verónica López, quien ayer dispuso la realización de las pericias para determinar el origen del fuego. Sin embargo, quien fue más allá es el diputado provincial Carlos del Frade al dejar en claro que "intencional o no, el incendio favorece a la empresa dueña de Monticas, que no es otra que Flecha Bus, uno de los oligopolios de la Argentina y que nunca dio una explicación por el siniestro vial de febrero pasado, que dejó 13 víctimas fatales". El legislador no dejó de apuntar a la responsabilidad del gobierno de la provincia (ver aparte).

El fuego, que produjo explosiones que atemorizaron a los vecinos linderos, se desató pasadas las 20 y recién fue controlado casi sobre la medianoche. Se necesitaron dotaciones de bomberos de Rosario, Granadero Baigorria, Villa Gobernador Gálvez y Pérez, además de agentes de Defensa Civil, la Guardia Urbana Municipal y efectivos de la subcomisaría 24ª.

Para el jefe de Bomberos Zapadores, lo central fue lograr que las llamas "queden contenidas en los colectivos y no se propaguen a las viviendas de los alrededores" del terreno y advirtió que no se descartó ninguna hipótesis.

Investigación

Al frente de la investigación, la fiscal López ordenó que se realicen las pericias en el lugar del hecho y además dispuso el levantamiento de rastros, que se releven las cámaras de videovigilancia de la zona —tanto las públicas como las instaladas por privados— y se tome declaración a posibles testigos.

Además, en Fiscalía indicaron ayer que las pericias estaban siendo llevadas adelante durante la jornada de ayer por los expertos de bomberos e incluso la fiscal no descartaba tener los primeros resultados del informe al final del día.

En ese sentido, el jefe del cuerpo abundó diciendo que "todo es materia de investigación", y puntualizó: "Todavía hay que entrevistar a los propietarios y a los encargados, hay que seguir yendo al lugar a ver porque hasta que no concluyamos una minuciosa inspección ocular, no se descarta ninguna hipótesis".

Consultado sobre la reiteración de este tipo de siniestros en diferentes galpones y depósitos de la misma empresa, el responsable de los Bomberos Zapadores admitió que "es el tercero o cuarto con las mismas características" y, si bien indicó que "es sabido que hay material de combustión", consideró que este tipo de hecho "es reiterado y con un mismo modus operandi, por eso se investiga".

Los antecedentes

En el mismo lugar que en la noche del jueves, el fuego se instaló también en la madrugada del domingo 16 de octubre del año pasado, donde nueve colectivos de las empresas Monticas, Las Rosas, Arito, Costera Criolla y Metropolitana quedaron destruidos y se requirieron cinco dotaciones de bomberos que trabajaron para sofocarlo.

Ese fue el último, pero hubo más. En julio de 2015, 32 colectivos de la compañía ardieron en el en el predio de Sorrento y Provincias Unidas.

Si bien se trataba de coches en desuso, quedaron totalmente destruidos y fue necesaria la actuación de varias dotaciones de bomberos.

Fuente: NDS-SM