Docentes no deberán recuperar clases en vacaciones

El juez en lo Contencioso y Administrativo de La Plata, Luis Federico Arias, resolvió que los docentes de la provincia de Buenos Aires no deberán recuperar días de clases perdidos por los paros durante el receso invernal, al hacer lugar a un amparo presentado por los gremios que nuclean a los maestros bonaerenses.

El Frente de Unidad Docente de la provincia de Buenos Aires había realizado la presentación judicial para evitar tener que recuperar días de clase durante la primera semana de las vacaciones, como determinó el Ministerio de Educación en el distrito.

Representantes de Suteba, Feb, Udocba, Amet, Sadop y Uda presentaron el recurso de amparo ante el fuero Contencioso Administrativo de La Plata para "evitar esta doble imposición", dijo el titular de la Unión de Docentes bonaerenses, Miguel Díaz.

"Ante este abuso de poder y para evitar esta doble imposición a la que nos quiere someter el Gobierno, presentamos un amparo", contó el dirigente gremial, quien se quejó de que les fueron "descontados los días no trabajados por paro" y "ahora" les quieren "hacer trabajar otros días".

Sostuvo que "quieren inventar nuevos días de trabajo cuando, en el receso, nosotros estamos a disposición pero no tenemos que dar clases porque los chicos están de vacaciones". "¿A quién le vamos a dar clases, quién va a recuperar?", se preguntó Díaz. En este marco, subrayó que los docentes no tienen "otra actividad que no sea la docente", con lo cual, indicó, no van a ir "ni a pintar, ni a rasquetear ni a baldear".

"Además, los contenidos ya fueron recuperados", afirmó el dirigente sindical, quien opinó que lo que a su criterio busca el Gobierno provincial es "demostrar que los docentes fueron derrotados porque salieron muy dañados tras el 27% de suba salarial obtenido (por los gremios docentes) gracias a la lucha", finalizó.

La presentación surge como respuesta a la resolución 1131 de la cartera educativa provincial, que fijó los mecanismos a implementar en las escuelas para recuperar los días perdidos del calendario escolar por las medidas de fuerza que impulsaron los gremios docentes desde comienzo de año, en el marco del conflicto que se extendió hasta la semana pasada.

De acuerdo a la resolución, aquellos establecimientos que deban recuperar entre uno y cinco días, utilizarán para esos fines las jornadas institucionales; las que adeuden entre seis y diez, compensarán durante esos días pero también en diciembre, al finalizar el calendario escolar; y las escuelas que estén por encima de las once jornadas perdidas, tendrán que hacerlo durante el receso invernal.

