Autopsia habría determinado cómo murió Lorena Antivero

Aunque sobre el particular no se proporcionó información oficial y desde la Fiscalía Regional se mantiene un silencio hermético en torno al caso pero se puede adelantar que la autopsia realizada durante la jornada de ayer sobre el cuerpo de Lorena Vanina Antivero, de 37 años de edad, quien fue hallada muerta cerca de la medianoche del miércoles en la vivienda que ocupaba de calle Peyrredón al 1400 del barrio Villa Dominga de nuestra ciudad, habría arrojado que la mujer murió a raíz de un violento golpe que recibió en la cabeza. Lo precedente habría sido adelantado de manera telefónica al Dr. Martín Castellano, fiscal en turno por la Feria Judicial, por lo que de ahora en más habrá que aguardar la remisión del protocolo de autpsia para que el jefe de los investigadores pueda acceder a otros datos que sean de interés para tratar de esclarecer el hecho. Por ejemplo no se sabría aún de manera fehaciente la data de la muerte, aunque la médica policial en turno que estuvo en la escena del suceso junto al representante del Ministerio Público de la Acusación, señaló que la misma dataría de alrededor de 24 horas antes de haber sido encontrado el cuerpo.

Serie de allanamientos

Las mismas fuentes indicaron a este Diario que durante la jornada de la víspera y por orden precisamente del Dr. Castellano, personal de la PDI y de distintas dependencias de la Unidad Regional V, realizaron una serie de allanamientos en nuestra ciudad en los cuáles se habrían incautado varios elementos que podrían ser de interés para la investigación por lo que ahora se está analizando esa prueba. Además, el fiscal durante la jornada tomó declaración testimonial a familiares, amigos y vecinos de la mujer asesinada a fin de lograr establecer qué cosas sucedieron desde el momento que estos dejaron de tener contacto con Lorena hasta que la policía halló el cuerpo.

No se descarta nada

Aunque como decimos más arriba no hubo información oficial por parte de la Fiscalía Regional, se supo que Martín Castellano y el personal de la Policía de Investigaciones no descartan absolutamente ninguna de las hipótesis, aunque la que contaría con un mayor grado de certeza es la posibilidad de un homicidio agravado por mediar violencia de género.

No hay orden de captura

No obstante lo anterior, nuestras fuentes consultadas aseguraron que por el momento desde la Fiscalía Regional no se emitió orden de captura hacia ninguna persona. Al parecer -por lo que nos informan- el Dr. Castellano pretende analizar todo lo colectado hasta aquí en el legajo de investigación, que incluye los secuestros de los allanamientos efectuados; los testimonios de familiares y allegados; además de los datos que se puedan extraer del teléfono celular de la víctima, para luego sí comenzar a tomar medidas concretas que permitan aclarar lo sucedido.

El hecho

En horas de la noche del miércoles, familiares de Lorena Vanina Antivero, de 37 años, se presentaron en la Comisaría Nº 13 de nuestra ciudad para denunciar que no se tenían noticias de la misma desde hacía varias horas y que nadie respondía los llamados en la vivienda de calle Pueyrredón 1429 del barrio Villa Dominga, aún cuando desde el exterior a traves de una ventana, podía observarse que la moto con la que se movilizaba habitualmente la mujer, se encontraba dentro de la casa.

Finalmente y tras ingresar, los uniformados hallaron el cuerpo sin vida de la mujer tirado boca abajo en la cocina en medio de un importante charco de sangre.

Fuente: NDS-Castellanos