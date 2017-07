Federer pasó a semifinales y Djokovic se retiró por lesión en Wimbledon

El suizo Roger Federer, ganador de siete ediciones del Abierto de Inglaterra, le ganó ayer al canadiense Milos Raonic por 6-4, 6-2 y 7-6 (7-4) y se clasificó a las semifinales del torneo de Wimbledon, el Grand Slam sobre césped, que se juega en Londres.

Federer, ex Nº 1, actual número 5 del mundo y tercer favorito en el All England, pasó a estar entre los cuatro mejores del torneo en un día que perdieron el escocés Andy Murray -líder del ranking y campeón defensor del título-, y el serbio Novak Djokovic, quien debió retirarse por una lesión y no será su rival en semifinales.

Federer, de 35 años y que este año se coronó campeón en el Abierto de Australia para sumar el título número 18 de Grand Slam y el 92º de su exitosa carrera, en-frentará en semifinales al checo Tomas Berdych, quien ayer sacó a Djokovic, segundo favorito, por 7-6 (2), 2-0 y retiro del serbio por dolores en el codo derecho.

Los récords de Federer en los Grand Slam son muchos: 18 títulos (7 en Wimbledon), 28 finales, 42 semifinales, 50 cuartos de final, 58 octavos de final y un total de 319 triunfos.

En el partido que abrió la jornada, el británico Murray, campeón de Wimbledon en 2016, quedó eliminado en los cuartos de final luego de perder con el estadounidense Sam Querrey por 3-6, 6-4, 6-7 (4-7), 6-1 y 6-1.

Murray, de 30 años, quien presentó algunas molestias físicas en la espalda y en la cadera, en especial hacia el final del partido, no perderá el número uno en el ranking mundial de la ATP a partir de la semana próxima, algo que iba a suceder si el serbio Djokovic se consagraba campeón del Abierto de Inglaterra.

Querrey, de 29 años, primer estadounidense semifinalista de Wimbledon desde 2009, cuando Andy Roddick arribó a esa instancia, enfrentará al croata Marin Cilic, quien superó al luxemburgués Gilles Muller (verdugo del español Rafael Nadal en octavos) por 3-6, 7-6 (8/6), 7-5, 5-7 y 6-1.

“Estoy sorprendido y contento”, dijo Querrey (28 en el ranking ATP), quien jugó quince sets en sus tres últimos partidos.

El viernes, Federer y Berdych jugarán su encuentro número 25 de su carrera profesional. El suizo lleva una ventaja de 18-6 sobre el checo de 31 años. En la otra semifinal, Cilic (6 del mundo) está 4-0 sobre Querrey.



Fuente:NDS-Elinforme