Macri lamentó que Gils Carbó "insista en permanecer en su cargo"

En una conferencia de prensa que ofreció este mediodía en Córdoba agregó que en las denuncias de Gils Carbó contra el gobierno “como corresponde hemos suministrado la información en cada caso que se ha requerido porque hemos hecho un compromiso con todos los argentinos para que se acabe la impunidad en el país, que todos los servidores públicos deben rendir cuentas”.

Reiteró que Gils Carbó “hace un uso indebido del enorme poder que tiene”, y además ella “tampoco ha ayudado” a la tarea contra el narcotráfico, ya que "las inversiones que realizó la Procuración tuvieron que ver con edificios, por lo cual está siendo citada a indagatoria, en vez de dotar a los fiscales de herramientas para luchar contra el delito”.

Sobre el tema Macri dijo además que lamentaba que “ella insista en permanecer en el cargo; lo lógico además es que el Presidente proponga un Procurador y el Congreso lo apruebe. Y ella es una Procuradora que manifiesta militancia kirchnerista, que viene del gobierno anterior y que ha utilizado ese lugar para detener, enturbiar las investigaciones de corrupción del gobierno anterior y crear imputaciones al gobierno con sus fiscales; realmente, si de algo puedo estar orgulloso, es haber traído un equipo que trabaja con honestidad”.

Síntesis de los otros puntos centrales que abordó en la conferencia de prensa

Sobre supuestas afirmaciones de Julio De Vido

Siento que la Justicia de a ratos avanza, de a ratos las cosas se demoran. Hay ansiedad por saber la verdad de lo que pasó, si ha habido hechos de corrupción. Felicito al fiscal que intimó a De Vido a responder en 48 horas; si tiene algo para traer, que traiga las pruebas, que lo primero que van a confirmar es que él es parte de este sistema de haber utilizado la obra pública para desviar fondos a cosas que no correspondían. Mi compromiso con los argentinos es que acá no hay privilegios, todos tenemos que responder con la ley.

Inflación

Por suerte está bajando la inflación como nos hemos comprometido. El índice difundido ayer por el Indec da el 1,2% que además sumó el primer índice adicional; seguimos consolidando la tendencia hacia la baja. Soy optimista, la inflación siempre castiga a los que menos tienen, es el impuesto más perverso. Ya no es Disney, no era como decía el Indec (de la anterior gestión). Las cosas se digan como son, muchas veces la verdad incomoda, pero sabiendo la verdad podemos trabajar juntos, y llegar donde queremos llegar.

Reforma impositiva

Hay que bajar los impuestos, nos están matando. La reforma impositiva se anunció el 1 de marzo y se avanzó bajo, tenemos que ponernos las pilas para que bajen los impuestos en la Argentina. Eso va a generar más actividad.

Rutas aéreas

Las nuevas rutas aéreas otorgadas ayuda a que más gente viaje en avión, lo más seguro es viajar en avión, cada vez más accesible porque las tarifas van a seguir bajando. También beneficia a Aerolíneas Argentina, que no pare de crecer. No son incompatibles. Lo dicho en el pasado es mentira. Se ha pasado de 11 a 24 millones de pasajeros. Eso significa la revolución del aire, a favor de la gente y la creación de empleo. Cuatro gremios aeronáuticos están en contra de las nuevas empresas. Yo no entiendo: me conviene que haya más empleados en mi gremio, no menos; son esas cosas raras, será parte del cambio cultural: nos estamos abriendo al mundo porque cerrados nos fue mal.

Francisco

En mi última visita al Papa le dije que siempre está invitado, que no lo sienta como una presión, que a los argentinos nos encantaría recibirlo en el país, pero que él disponga cuando considere que es el momento adecuado.

