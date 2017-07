Boasso: "Le vamos a ganar al aparato oficial de Corral"

En conferencia de prensa, Boasso expresó “me parece que ahí va a estar la mayor diferencia. Si los diputados que puedan llegar a ingresar por otra lista demuestran que están dentro de este concepto nos vamos a llevar bien, si van a ser monaguillos levanta manos, no”.

“Me gusta debatir con el que piensa distinto a mí pero debatir ideas y proyectos. El presidente Macri me dignó, me honró ofreciéndome que lo acompañe en el gobierno nacional y me ofreció la presidencia del INAES, pero le agradecí y le dije que no, que quería competir en la interna de Cambiemos, que podía cumplir una mejor función”.

“Corral fue el que no lo entendió, no dignifica su cargo, es capaz de declarar que Boasso no puede construir una lista por no tiene ocho mil fiscales, eso quiere decir que me va a robar los votos. Ponerse él al frente como jefe de campaña de una lista, es vergonzoso, prestarse a las irregularidades que él cometió para bajar mi lista alegando presunta irregularidades de avales que nadie vio, ni los periodistas ni yo lo pude ver, porque no me dio derecho a defensa. A mí me avergüenza un tipo como Corral” expresó.

En entrevista exclusiva para Cadena Oh!, presente en Reconquista, Jorge Boasso expresó, “la historia de las proscripciones políticas costó sangre en las luchas y estar en el 2017 proscripto por el mismo partido que integro es muy triste. Pero no me quedo ni callado ni sentado, y realmente voy a combatir en contra de la proscripción. Hoy hemos vuelto a épocas de la inquisición”.

“La junta electoral de Cambiemos me proscribió, se encerraron en el domicilio legal, estas cuatro ratas que no tuvieron la valentía de atender a mi apoderada”.

Ante la pregunta de si es verdad que presionaron a Inés Larriera, quien iba segunda en la lista de Boasso pero renunció a su candidatura, el entrevistado señaló “Corral y su gente pueden llegar a cualquier extremo. Estuve ayer en Romang y lo llamaron antes al presidente comunal de cómo me iba a recibir a mí, que tenga cuidado. Ese es el apretador de José Corral. Llamó por teléfono a los que me avalaron preguntándoles si era cierto”.

Al ser consultado si no considera que el PRO fue ingrato con él, Boasso afirmó “no deja de tener lógica y razón ese análisis. Pero yo soy radical, soy de la UCR, no soy del PRO. A quién tengo que putear yo, el presidente, el que permitió esto, el que entregó a radicales en muchas provincias argentinas fue Corral”.

“Corral se repartió la provincia como si fuesen muñequitos. Entregó Córdoba por Santa Fe y pone a un muñeco que va a manejarlo a Cantard, que trabajó en contra de Cambiemos en el 2015”.

“Le vamos a ganar al aparato oficial por dentro o por fuera. Los santafesinos no quieren candidatos de Buenos Aires, Cantard no salió de la oficina de la UNL de Santa Fe y ahora está en Capital Federal, debe estar estudiando los problemas de la provincia en este momento. Habría que preguntarle la realidad de la provincia, las villas miserias de Rosario, de Santa Fe. Esta es una lista de todos nacimos, nos educamos, nos desarrollamos y a nuestros hijos en las localidades santafesinas. No le tomen el pelo al santafesino” finalizó.

Fuente: NDS