Peña negó que haya un ajuste económico tras las elecciones

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, negó este martes enfáticamente que llegue un ajuste económico luego de las próximas elecciones legislativas de octubre, y lo atribuyó a quienes "quieren generar miedo".

Peña también se manifestó contra del sistema de primarias abiertas, obligatorias y simultáneas (PASO) que, consideró, "complican" y "alargan" el período electoral, y dejó claro que la suba del dólar a 17 pesos es algo "previsible" y "posible" en un contexto de normalidad.

Estos fueron algunos de los temas que abordó el Jefe de ministros durante un intercambio con la prensa en el Centro Cultural Kirchner (CCK), poco después de concluir una reunión de gabinete ampliada, que encabezó el presidente Mauricio Macri y que sumó a los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; de Jujuy, Gerardo Morales; de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y de Corrientes, Ricardo Colombi.

"No, no viene un ajuste, y ese fantasma que se agita permanentemente es una lamentable bandera de las pocas que quedan frente a aquellos que no pueden construir esperanza y solo quieren generar miedo", dijo Peña ante una consulta de la prensa.

Al contrario, dijo Peña, "después de las elecciones, la Argentina necesita seguir creciendo, y lo hará más aún que lo que va a crecer este año".

Minutos antes, en la reunión que se desarrolló a puertas cerradas con la presencia de ministros, secretarios, subsecretarios y directores generales que sumaron en total 1.800 funcionarios, los gobernadores mostraron, en sintonía con esta proyección de crecimiento, cuidados videos sobre el avance de la obra pública en sus territorios en el último año y medio, que, por la tecnología utilizada, tuvieron una realización casi de spot televisivo.

La apertura del encuentro estuvo a cargo del presidente Macri, que brindó un mensaje "claro y corto” sobre los logros de la gestión, y el cierre fue de Peña, que convocó a enfocarse en el hacer más que en la campaña.

En la rueda de prensa que siguió al encuentro, el jefe de Gabinete respondió todo tipo de preguntas, entre ellas los factores que generaron la suba de la cotización del dólar, que ayer cerró a 17 pesos.

Peña consideró esta suba una situación "previsible y posible, en un contexto de normalidad y tranquilidad", con un tipo de cambio "flotante", que le da "flexibilidad" a la moneda. y recordó que en las proyecciones presupuestarias para este año, esta suba estaba contemplada.

El sistema de primarias abiertas, obligatorias y simultáneas (PASO) no quedó fuera de este repaso de grandes temas que el jefe de Ministros recorrió junto a la prensa.

"Es un experimento único en el mundo que complica y alarga todo el período electoral" cuando el país "necesita poner el foco en el trabajo y la recuperación", volvió a cuestionar Peña, quien dejó claro que, de todas formas, "el proceso está en marcha en cumplimiento de la ley", de cara al 13 de agosto.

También en el marco de los temas electorales, Peña se refirió a la preocupación de la Cámara Nacional Electoral por una eventual "falta de control judicial en el escrutinio" de los próximos comicios, al estar involucrada una empresa privada (Indra), a lo que respondió: "La transparencia del comicio está garantizada".

El jefe de Gabinete dejó claro que "tanto la situación de Indra -la empresa española que estará a cargo del escrutinio provisorio- como la organización del comicio es muy similar a cómo fue en 2015", cuando, dijo, "no hubo reportes mayores de inconvenientes ni de otras cuestiones".

En este contexto, remarcó que el gobierno nacional y el oficialismo en el Congreso de Nación viene planteando "la necesidad de una reforma política", que contempla la implementación de la Boleta Unica Electrónica (BUE) en todo el país.

Al ser consultado sobre la seguridad del presidente Macri y de la gobernadora Vidal, ante los últimos incidentes que se registraron, Peña asumió que el tema se mira "con mucha atención" y "cuidado", pero dejó claro que estas situaciones no impedirán que "un funcionario tenga cercanía con la gente".

Respecto a situaciones "con palos, encapuchados y violencia" en el marco de manifestaciones en las calles, Peña advirtió que "va a haber una reducida tolerancia", y expresó la conformidad del gobierno nacional con la actuación de la administración porteña el miércoles último, cuando desalojó una protesta de organizaciones sociales en la avenida 9 de Julio, que interrumpió totalmente el tránsito.

Otro tema presente en el intercambio con la prensa fue el de las pensiones a personas con discapacidad que habían sido cortadas y que Peña afirmó "ya fueron restituidas".

Sobre este tema, Peña añadió que el gobierno nacional abrió un canal para "recibir las inquietudes" de quienes aún tengan reclamos, a través de una línea telefónica del Ministerio de Desarrollo Social.

En cuanto a las relaciones con el mundo, Peña confirmó el encuentro del presidente Macri con la primera ministra británica Theresa May, en el marco de la reunión del G20, que tendrá lugar el viernes y sábado próximos en Hamburgo (Alemania).

Según dijo, el objetivo del encuentro es "estrechar lazos de cooperación, inversión y trabajo en conjunto, independientemente de la diferencia" que ambas naciones tienen respecto a Malvinas.

"En el marco de la reunión del G20, el Presidente va a tener varias reuniones bilaterales, como con el presidente de Francia (Emmanuel) Macron y con la primer ministra del Reino Unido Teresa May", entre otras que se irán "confirmando en las próximas horas", consignó Peña.

Esta será la primera reunión formal de Macri con May, ya que el año pasado, durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, hubo sólo un saludo e intercambio de palabras.

Fuente: NVS - Telam