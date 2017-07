Rivadavia y Pueyrredón tienen fixture para el Torneo Federal "B"

La Región Litoral Sur tendrá dos zonas, la ‘A’ y la ‘B’, con diez equipos en cada una de ellas, estando los dos clubes de Venado Tuerto, Sportivo Rivadavia y Juventud Pueyrredón, integrando la "Zona B".

REGIÓN LITORAL SUR - ZONA "B"



También es integrada por :

9 DE JULIO - RAFAELA

SP. BEN HUR - RAFAELA

TIRO FEDEAL - ROSARIO

ADIUR - ROSARIO

CORONEL AGUIRRE - ROSARIO

AT. SAN JORGE - SAN JORGE

PTO. G. S. MARTÍN - SAN LORENZO

UNIÓN - TOTORAS





Tal como se preveía, los dos equipos venadenses se verán las caras en la primera fecha, el próximo sábado 8 de julio, en el ‘Coloso’ de la calle Sarmiento.

El sistema de juego

Será similar al que se vino jugando la pasada temporada, donde jugarán todos contra todos a dos ruedas (18 fechas), clasificando los dos primeros de cada zona. Además, el último de cada una descenderá al Federal C.

Luego, el primero de la Zona A se medirá con el segundo de la Zona B y el primero de la Zona B jugará ante el segundo de la Zona A.

Después, los ganadores de estos cruces se medirán entre sí y el que resulte vencedor tendrá que medirse con el ganador de la Región Litoral Norte, para definir quién será el que logre el ascenso al Federal A 2018/19.

Los clubes tendrán tiempo hasta 48 horas antes del comienzo del torneo para presentar papeles, listas de buena fe y más. Las listas de buena fe podrán estar conformadas por hasta 45 jugadores (inclusive tres extranjeros como máximo).

Plano económico

Las entradas tendrán un precio mínimo de 100 pesos y un máximo de 140 pesos, siendo el club local el que fijará el mismo. El precio de las entradas de jubilados, pensionados y damas será igual al 50 por ciento fijado para las entradas generales en ocasión de cada partido.

También el Consejo Federal informó que hubo cambio de balón. Ya no se jugará con la marca Penalty.

La nueva pelota a utilizar en el torneo es la Adidas Tropheo.

Serán 18 fechas dispuestas de la siguiente forma :

1ra. fecha - Sábado 08/07/17

AT. SAN JORGE vs. PTO. G. S. MARTIN

SP. RIVADAVIA vs. JUV. PUYRREDON

TIRO FEDERAL vs. CNEL. AGUIRRE

ADIUR vs. UNION

9 DE JULIO vs. BEN HUR



2da. fecha - 16/07/17

9 DE JULIO vs. AT. SAN JORGE

BEN HUR vs. ADIUR

UNION vs. TIRO FEDERAL

CNEL. AGUIRRE vs. SP. RIVADAVIA

JUV. PUYRREDON vs. PTO. G. S. MARTIN



3ra. fecha - 23/07/17

AT. SAN JORGE vs. JUV. PUYRREDON

PTO. G. S. MARTIN vs. CNEL. AGUIRRE

SP. RIVADAVIA vs. UNION

TIRO FEDERAL vs. BEN HUR

ADIUR vs. 9 DE JULIO



4ta. fecha - 30/07/17

ADIUR vs. AT. SAN JORGE

9 DE JULIO vs. TIRO FEDERAL

BEN HUR vs. SP. RIVADAVIA

UNION vs. PTO. G. S. MARTIN

CNEL. AGUIRRE vs. JUV. PUYRREDON



5ta. fecha - 06/08/17

AT. SAN JORGE vs. CNEL. AGUIRRE

JUV. PUYRREDON vs. UNION

PTO. G. S. MARTIN vs. BEN HUR

SP. RIVADAVIA vs. 9 DE JULIO

TIRO FEDERAL vs. ADIUR



6ta. fecha - 20/08/17

TIRO FEDERAL vs. AT. SAN JORGE

ADIUR vs. SP. RIVADAVIA

9 DE JULIO vs. PTO. G. S. MARTIN

BEN HUR vs. JUV. PUYRREDON

UNION vs. CNEL. AGUIRRE



7ma. fecha - 27/08/17

AT. SAN JORGE vs. UNION

CNEL. AGUIRRE vs. BEN HUR

JUV. PUYRREDON vs. 9 DE JULIO

PTO. G. S. MARTIN vs. ADIUR

SP. RIVADAVIA vs. TIRO FEDERAL



8va. fecha - 03/09/17

SP. RIVADAVIA vs. AT. SAN JORGE

TIRO FEDERAL vs. PTO. G. S. MARTIN

ADIUR vs. JUV. PUYRREDON

9 DE JULIO vs. CNEL. AGUIRRE

BEN HUR vs. UNION



9na. fecha - 10/09/17

AT. SAN JORGE vs. BEN HUR

UNION vs. 9 DE JULIO

CNEL. AGUIRRE vs. ADIUR

JUV. PUYRREDON vs. TIRO FEDERAL

PTO. G. S. MARTIN vs. SP. RIVADAVIA

10ma. fecha - 17/09/17

PTO. G. S. MARTIN vs. AT. SAN JORGE

JUV. PUYRREDON vs. SP. RIVADAVIA

CNEL. AGUIRRE vs. TIRO FEDERAL

UNION vs. ADIUR

BEN HUR vs. 9 DE JULIO



11ra. fecha - 24/09/17

AT. SAN JORGE vs. 9 DE JULIO

ADIUR vs. BEN HUR

TIRO FEDERAL vs. UNION

SP. RIVADAVIA vs. CNEL. AGUIRRE

PTO. G. S. MARTIN vs. JUV. PUYRREDON



12da. fecha - 01/10/17

JUV. PUYRREDON vs. AT. SAN JORGE

CNEL. AGUIRRE vs. PTO. G. S. MARTIN

UNION vs. SP. RIVADAVIA

BEN HUR vs. TIRO FEDERAL

9 DE JULIO vs. ADIUR



13ra. fecha - 08/10/17

AT. SAN JORGE vs. ADIUR

TIRO FEDERAL vs. 9 DE JULIO

SP. RIVADAVIA vs. BEN HUR

PTO. G. S. MARTIN vs. UNION

JUV. PUYRREDON vs. CNEL. AGUIRRE



14ta. fecha - 15/10/17

CNEL. AGUIRRE vs. AT. SAN JORGE

UNION vs. JUV. PUYRREDON

BEN HUR vs. PTO. G. S. MARTIN

9 DE JULIO vs. SP. RIVADAVIA

ADIUR vs. TIRO FEDERAL



15ta. fecha - 29/10/17

AT. SAN JORGE vs. TIRO FEDERAL

SP. RIVADAVIA vs. ADIUR

PTO. G. S. MARTIN vs. 9 DE JULIO

JUV. PUYRREDON vs. BEN HUR

CNEL. AGUIRRE vs. UNION



16ta. fecha - 05/11/17

UNION vs. AT. SAN JORGE

BEN HUR vs. CNEL. AGUIRRE

9 DE JULIO vs. JUV. PUYRREDON

ADIUR vs. PTO. G. S. MARTIN

TIRO FEDERAL vs. SP. RIVADAVIA

17ma. fecha - 12/11/17

AT. SAN JORGE vs. SP. RIVADAVIA

PTO. G. S. MARTIN vs. TIRO FEDERAL

JUV. PUYRREDON vs. ADIUR

CNEL. AGUIRRE vs. 9 DE JULIO

UNION vs. BEN HUR



18va. fecha - 19/11/17

BEN HUR vs. AT. SAN JORGE

9 DE JULIO vs. UNION

ADIUR vs. CNEL. AGUIRRE

TIRO FEDERAL vs. JUV. PUYRREDON

SP. RIVADAVIA vs. PTO. G. S. MARTIN