Incendió una moto por celos

El sábado 01 siendo las 05:30 horas, personal de la Comisaría 6ta. aprehendió a un joven por incendiar una motocicleta en cercanía de Frank's Bar.



La medida fue adoptada tras hacerse presente en el lugar donde a raíz de una discusión ocurrida en el interior del mismo, un joven de 18 años incendió la motocicleta de otro muchacho por celos hacia su novia. En el lugar a través de los datos aportados por un testigo y por la víctima pudieron dar con el agresor.

El aprehendido fue trasladado a sede de Comisaria 6ta. para realizar las actuaciones correspondientes.



Una vez en la dependencia policial el joven comenzó a autoinfrigirse golpes, por tal motivo personal actuante le dijo que deje de hacer eso, a lo que hizo caso omiso y comenzó a generar daños en la celda transitoria logrando romper una reja, motivo por el cual se lo trasladó a otro recinto de seguridad.

El dannificado, Eduardo C., expresó en su red social : "Lo que viví con esta moto no tiene nombre. Las cosas que pasé tan lindas. Y que un p....... de m.... te la prenda fuego es para mat...., la c..... de su m...."

Se le dio conocimiento al fiscal en turno el Dr. Mauro Blanco.