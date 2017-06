JUSTICIA LENTA

En la fecha personal de Comisarìa 3ra de Rufino y personal de Patrulla Urbana del mismo medio en conjunto con personal de la D.D.I. de la Matanza procedió a diligenciar orden de allanamiento en exhorto remitido por el Juzgado de Garantías Nro 2 del Departamento Judicial de La Matanza (Bs. As) en un domicilio ubicado en calle Alberdi Nro 387 de la ciudad de Rufino el cual arrojó resultado positivo logrando la Detención del llamado Dario B., de 44 años de edad imputado de abuso sexual con acceso carnal y al secuestro de un teléfono celular táctil marca Huawei, 53 CD magnéticos y una CPU sin marca ostensible con grabadora marca LG.

En cuanto al detenido y los elementos secuestrados fueron entregados al Sub Comisario Brites Horacio perteneciente a la D.D.I. de La Matanza quedando a disposición del Ministerio Publico Fiscal, UFI y J Nro 9 de La Matanza.

Cabe recordar que el detenido fue denunciado en el año 2010, por su pareja por abuso de sus hijas menores de edad, pero el Juzgado de Instrucción derivò las actuaciones a la Pcia de Buenos Aires donde ocurrieron los hechos. El allanamiento y detención se da entonces en el marco de esa causa.

En forma paralela hay otra causa abierta al mismo sujeto, por el fiscal Mauricio Clavero, por un hecho de grooming en perjuicio de una niña vecina.

La denuncia la hizo la madre de la niña en noviembre de 2014, en esa oportunidad el hombre fue detenido y liberado horas después ya que no contaba con antecedentes. El caso fue caratulado como grooming, un delito de acoso cibernético que tiene como víctimas a niños y adolescentes.

Darìo B. era sospechoso de ser el autor del presunto abuso y de las amenazas en perjuicio de la menor, tras los allanamientos producidos en su domicilio de Ferrari y Alberdi y donde secuestraron distintos elementos tecnológicos que probarían el hostigamiento sexual hacia la nena.

La mama de la chiquita, fue quien denunció el caso en las redes sociales y también lo hizo en la Comisaria de la Mujer. Según contó, el presunto acosador es conocido de la familia y compañero de trabajo del papá. La madre lo conocía muy bien y jamás pensó que se podría generar esa situación que denunció.

En el caso intervino la Justicia de Rufino y también el juzgado de Menores con asiento en Venado Tuerto.





Fuente:NVS-P.laNoticia