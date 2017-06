Amalia Granata: "Cristina es una gran sinvergüenza"

Desde que saltó a la fama por su affaire con Robbie Williams (43), Amalia Granata (36) siempre ocupó espacio en las páginas de los medios de espectáculos. Sin embargo, a raíz de su precandidatura a diputada nacional por el massismo en Santa Fe, parece que va a haber que acostumbrarse a verla de aquí en más en los programas políticos, como es el caso de A dos voces.

Invitada al ciclo que conducen Marcelo Bonelli (61) y Edgardo Alfano (61) por la pantalla de TN, la ex modelo y periodista se refirió a su trabajo de campo y lo que palpa mientras recorre la provincia tres días por semana. "Me encanta lo social, que es lo que yo estoy haciendo desde el espacio, pero transformar es algo a largo plazo, decirles que les voy a cambiar la vida sería mentirles. Yo estoy trabajando en política para que el cambio lo vean mis nietos, las políticas que hay que implementar son a 30 ó 40 años", expresó.

"Yo estoy caminando hace meses y no hay ni un político que esté en los barrios. Desde las 7 de la mañana hasta las diez de la noche camino y camino", agregó, para luego referirse al gobierno socialista y a la derrota de Miguel Del Sel (59) en las últimas elecciones provinciales.

"Yo creo que Del Sel ganó y le quitaron esa posibilidad, en Santa Fe es bastante común. Los socialistas no deben estar contentos por cómo está la provincia, parece que hace 20 años que no lo ven, se tienen que preocupar o poner mal por lo que hacen ellos", analizó.

Con respecto a la gestión de Mauricio Macri (58) y a la política económica de Cambiemos expresó: "Este Gobierno parece el 'estamos mal pero vamos bien', no está ayudando a los pequeños y medianos empresarios. Yo tengo todo en regla, pero si la empleada se va y me hace un juicio lo voy a perder. Yo como empleador necesito cosas justas, y en este país los que damos empleo no tenemos esa parte". "No veo que se reactive el tema económico, está muy difícil", agregó al respecto.

"Creo que Cristina (Kirchner) es una gran sinvergüenza, con sólo estar sospechada de haberse llenado los bolsillos con plata nuestra es una sinvergüenza. Cuando estoy con gente en pobreza extrema y se me viene la imagen de ella en ese acto me da asco, toda esa corrupción del kirchnerismo me da asco, se acordó tarde que la gente la pasó mal", comentó al ser consultada sobre qué imagen tiene de la ex presidenta.

Sin embargo, reconoció que ella sabe por qué la gente la va a votar igual. "El planteo que te hacen es con Cristina la pasábamos mejor, nos iba mejor, yo sé que la van a votar. Me dicen yo sé que robó, que es corrupta, pero nos iba mejor", reconoció.

Compañera de Marcelo Polino (53) en Radio Mitre, afirmó entre risas que cuando el jurado del Bailando se enteró de su decisión le dijo que estaba loca. "Llego agotada y veo cosas que me duelen, pero me apoyan porque saben que lo hago con amor. Yo voy y camino, esa es mi campaña", contó Granata, quien dijo que el prejuicio contra ella "a lo mejor lo tienen los medios", pero que "la gente me recibe muy bien".

Con respecto a los planes sociales afirmó: "Yo hablo con la gente que recibe planes y la única herramienta que tienen hoy es ir a cobrar esos planes. Como no les dieron herramientas no saben hacer nada. Esa gente no puede acceder nunca a un trabajo, van a seguir siendo siempre pobres".

"El mundo de la política es más difícil que la farándula, he recibido descalificaciones de todo tipo. Siempre recibí buenas palabras de la gente y a partir que dije que soy candidata soy más gato que Macri", confiesa, tratando de tomarse con humor el costo de meterse en un mundo hasta ahora desconocido para ella. Sin embargo, nada parece detener a esta mujer que de a poco va dejando de convertirse en sorpresa para ser una realidad de la política que se viene.

Fuente: NVS-SM