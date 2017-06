Fede el gran Soñador !

Fede Muhauad es un cumplidor serial de sueños, es el mismo que en 2014 finalizó el secundario en el colegio San Juan Diego, el que fue elegido mejor compañero y también viajó con su curso a Bariloche, el que en 2015 salio en todos los diarios, televisores y radios por ser un joven con síndrome de Down que sufragó en Santa Rosa de Calamuchita, para gobernador en la provincia de Córdoba.

Su mejor condición es la de hacedor de sueños, ahora va por conocer a MarceloTinelli, él mismo publicó en su Facebook

¨ Hola a todos les quería contar lo que estoy organizando.

Mi Sueño es ir a "SHOWMATCH" Lo que estoy haciendo es organizar la movida en Instagram subiendo videos y fotos donde yo canto bailo y tambien imito.

Gracias a la ayuda de todos, Marcelo Tinelli me hablo y me invitó al programa. GRACIAS A TODOS POR LA AYUDA ¨ el conductor le contestó y lo invito a su programa.

Agradeció a todo la gente que lo ayudo a mostrar su talento, esto también puso en su red social ¨ muchas gracias a todos a los que me ayudaron mucho por las publicaciones de todo el mundo que se han propuesto en hacer me " FELIZ CONTENTO ORGULLOSO " de todo lo que hice con mi amiga de la secundaria atra vez de Iari Sucaria que puedo cumplir mi sueño en ir a " SHOWMATCH" agradecerles a ustedes por sus comentarios y sus me gustas que me pusieron que me sirve como un afecto muy positivo me puedo mostrarme todo lo que puedo hacer Mi Talento de hacerme el Bailarin Cantante Imitador y gracias a todos los que se han enterado atra vez de instagram¨

HAZLO, SI TIENES MIEDO, HAZLO CON MIEDO. NUNCA DEJES DE INTENTARLO.

NUNCA DEJES DE SOÑAR Y HACERLOS REALIDAD.





Fuente:NVS-FmVida