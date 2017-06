El kirchnerismo puro no tiene candidatos propios en Santa Cruz

RÍO GALLEGOS.- El gobierno de Alicia Kirchner llega a las PASO sin candidatos propios. Para afrontar la campaña, en una sociedad devastada por la parálisis del Estado provincial, el Frente para la Victoria (FPV) eligió para disputar un lugar en el Senado a Ana Ianni, una concejal y guía de turismo de El Calafate, sin vínculos con el kirchnerismo puro en la provincia.

Ianni no tiene lazos con la cuestionada gestión provincial, básicamente porque ni ella, ni su padrino político -el intendente Javier Belloni- forman parte del entorno de Alicia Kirchner. Con sorpresa, en tanto, se anotó el frente Desde la Periferia, que reúne a los sindicalistas Julio Gutiérrez y Claudio Silva. Se especula con que los principales referentes del kirchnerismo, Cristina Kirchner y su hijo Máximo tendrán sus esfuerzos en la provincia de Buenos Aires.

El principal contrincante del FPV será el frente conformado por la Unión para Vivir Mejor-Cambiemos, donde el actual diputado nacional Eduardo Costa (UCR) irá por la senaduría junto a María Belén Tapia, dirigente social de Pico Truncado. Costa tiene interna: el histórico ex senador Carlos Prades volvió al ruedo y le disputará el lugar con lista propia. Se anotaron dos listas más para la Cámara de Diputados.

Pero habrá mas peronismo en la disputa: el ex gobernador Daniel Peralta intentará llegar al Senado a través de Proyecto Sur, tras no poder registrar su partido Santa Cruz Somos Todos. En la misma categoría disputará con un ex funcionario de su gestión, José Blassiotto, referente del Frente Renovador, quien sorpresivamente se reunió con Unidad Popular y sumó en su lista a Olga Reynoso, reconocida dirigente de ATE provincial.

La izquierda, en tanto, sin novedades: dividirá sus votos entre el MST, con el dirigente social Emilio Poliack, y el Frente de Izquierda Popular, con los docentes Miguel del Plá y Omar Latini.

Fuente: NVS-LaNacion