ADUL votó la no toma de examen y el no inicio de clases

“Hace varios días está convocado el congreso extraordinario de la Conadu histórica para resolver cómo seguíamos. Queríamos poder discutir la oferta del gobierno, pero la última propuesta después de 45 días de no convocar a la mesa, sólo mejoró un 2%, del 18 al 20% a terminar de cobrar en enero; y un 2% de jerarquización docente, lo que da cuenta de que nuestros salarios vienen bajos, depreciados de por sí, y lo habíamos logrado con el convenio colectivo” explicó Carminatti.

“No satisface, no es acorde a la realidad económica que vivimos, que lo vivimos todos los días. No es un 22%, es un 20 más dos, que no es lo mismo y que aún es insuficiente”.

Ante la consulta de por qué el gobierno muestra tal desinterés en la docencia universitaria, Carminatti reflexionó que “en el mismo sentido se puede pensar por qué no se llamó a la paritaria nacional docente, por qué los docentes bonaerenses siguen sin acuerdo, por qué algunas provincias tiene algunos arreglos y otras, otros. En febrero venció nuestro acuerdo, entonces es evidente que no hay un interés”.

“La defensa de la educación pública y puntualmente de la universidad laica y pública, es lo que hacemos. Pero hay varias razones para apostar a un deterioro de la universidad y un fomento de la enseñanza privada en todos los aspectos de parte del gobierno. Hoy el plan maestro nos marca que no estamos equivocados en este diagnóstico” afirmó.

“Nosotros estamos pensando en seguir trabajando para que esto se solucione. La asamblea de ADUL debatió los dos puntos que pusimos a consulta, que son la no toma de exámenes en julio y el no inicio del segundo cuatrimestre. Nuestra asamblea aprobó por unanimidad la no toma de examen y por mayoría el no inicio de las clases”.

“Ese es nuestro mandato y nosotros venimos instalando esto pero no como amenaza, sino por lo que se podría venir. Estamos preocupados, también están preocupados los estudiantes, pero esto sigue siendo lo mismo desde febrero” finalizó.

