Los rastrillajes descartan que las personas que estaban en el hotel de Melincué no hayan podido salir

En medio de fuertes vientos que soplaron ayer por la tarde en la zona de Melincué, pescadores que regresaban de la laguna denunciaron que vieron a tres personas en el viejo hotel de Melincué y que, tras ceder una de las paredes de la construcción, se habrían arrojado al agua.

Bomberos de Melincué y Labordeboy iniciaron un intenso rastrillaje por los caminos de la zona y no hallaron ninguna camioneta con trailer que haga suponer que la embarcación en la que estaban las personas buscadas no había podido salir de la laguna.



Fuentes consultadas señalaron que "no se encontró ninguna lancha, trailer ni vehículos para sospechar que esta gente no salió". A ello se le agrega que en la zona no hay ninguna denuncia de personas desaparecidas o por averiguación de paradero.



Incluso también circularon por algunos medios fotos de quienes presuntamente estaban en el hotel al momento de la caída del paredón.