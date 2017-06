Un joven denunció una feroz golpiza de patovicas en un reconocido boliche de la zona

Un joven denunció que fue golpeado por patovicas de un boliche de Casilda (Nox) el sábado pasado. Compartió la terrible experiencia en Facebook al igual que fotos de cómo le quedó el rostro tras la agresión y muchos sumaron comentarios en los que aseguraron haber pasado por lo mismo.



Santiago contó que el sábado pasado fue a bailar Nox Multiespacios, complejo nocturno ubicado entre Casilda y Pujato, a unos 60 kilómetros de Rosario. “Estaba en el boliche y se acercó un patovica hcia mí, quería separar a unas chicas que se estaban peleando atrás mío. El patovica me quiere correr y me empuja, me destabilizo, me empuja otra vez. El otro me tomó por el cuello y me sacaron por atrás, por una salida de emergencias”, relató.



De acuerdo a lo que indicó, lo obligaron a ingresar a una salita conocida en el lugar como “la panchería” donde lo atacaron. “Me golpearon inexplicablemente, hice la denuncia en Fiscalía, lo comenté en Facebook y surgieron testigos y otros chicos que contaron cosas aún peores, a un chico casi lo dejan ciego y a otro le sacaron 5 dientes”, advirtió y confió que ya suman una decena los testimonios que reunió.