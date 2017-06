Piden juicio oral al ex presidente comunal, Roberto Gianetti

En mi carácter de ex revisadora de cuentas de la Comuna de Wheelwright me considero obligada a informar sobre la marcha de las investigaciones referidas a la gestión de Roberto Gianetti (FPCyS) como presidente de la Comuna en el período que comenzó el 10 de diciembre de 2011 y culminó el mismo día de 2013, quien oportunamente cuestionó mi carácter de revisadora de cuentas por la minoría del Partido Justicialista y, la Comuna de Wheelwright, bajo la gestión de Daniel Donato Peralba (partido en el que milito) denunciara penalmente ante el juzgado penal de Melincué.

La investigación recayó en el fiscal Matías Sebastián Merlo y se caratula “Gianetti Roberto y otros s/incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación y defraudación”.

El demorado trámite se inició en 2013, y en fecha 26 de diciembre de 2016, el fiscal formuló su acusación en base a las pruebas reunidas. En este sentido, pidió que se realice juicio oral a Roberto Gianetti una pena de tres años de prisión y diez de inhabilitación para ejercer cargos públicos y a la tesorera de su gestión, una pena de prisión por un año y seis meses, y cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Deberán responder, penal y ecónomicamente, por haber recibido dinero de prestamistas para financiar la Comuna cuando no les alcanzaba el dinero y devolverlo con intereses y fondos provinciales para obras determinadas y no haberlas realizado, la más cuestionada, el galpón del ferrocarril con destino a Salón de Usos Múltiples (SUM) que no fue realizado.

Esta nota tiene como fin dar por cerrada mi actuación como revisadora de cuentas por la minoría (PJ) en el período mencionado durante el que he recibido agravios innecesarios sólo por cumplir con mi tarea, y exigir que se utilizara bien el dinero del pueblo.

Fuente:NVS-M.LauraMarín