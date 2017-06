De la competencia local escolar participaron la institución anfitriona, la Escuela San José en su nivel Secundario y la Escuela Nº 214 de Santa Isabel. En mujeres se disputaron encuentros de sub 14, sub 16 y sub 18; mientras que en varones sólo sub 18.

Programación:

Jueves 15: Ajedrez

Viernes 16: Fútbol 11 y 7

Miércoles 21: Atletismo

Martes 27: Hándbol

El objetivo de Santa Fe Juega es propiciar la convivencia, la participación y la apropiación del espacio público por parte de los jóvenes y adolescentes a través del deporte y el arte.





Fuente:NVS-Mvc