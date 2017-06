Liga Venadense de fútbol

Por la 8va fecha, Independiente (4) recibirá a Juventud Pueyrredón (11) en un auténtico duelo de necesitados. El ‘Rojo’ apenas ha ganado un partido de los once que disputó y marcha último en la tabla de posiciones; mientras que el ‘Pulga’ hace seis fechas que no gana (no lo hizo más después de haber logrado el ascenso al Federal B) y está ocupando uno de los puestos que hoy lo mandaría a jugar la Promoción.

Por la 10ma fecha estarán enfrentándose Juventud Unida de Santa Isabel (17) y Sportsman de Villa Cañás (9). Este encuentro no se pudo disputar en su oportunidad debido a la agresión del árbitro del partido de Cuarta Especial. La ‘Furia Verde’ buscará el triunfo que le permita meterse entre los siete que hoy estarían clasificando a los play off; en tanto que para el cañaseño la victoria le permitirá abandonar uno de los puestos de descenso directo y meterse en Promoción.

Los dos restantes enfrentamientos de esta noche corresponderán a la 13ra fecha, la que se completará el venidero sábado 17. Estos adelantos obedecen a la participación de Sportivo Rivadavia y General Belgrano en la Copa Santa Fe, donde el domingo a las 15 se verán las caras en Santa Isabel.

Sportivo Rivadavia (16) recibirá la visita del puntero Unión y Cultura de Murphy (24). La ‘V’, que traía dos triunfos en fila, el domingo cayó en Sancti Spíritu y hoy está afuera de la clasificación; mientras que el ‘Celeste’ llegó a la cima en su última presentación al ganarle de local a Pueyrredón (1-0) y aprovechar la caída de Studebaker con Racing. Lindo duelo entre dos equipos que en los últimos años se han transformado en todo un clásico.

En el otro choque se verán las caras Racing Club de Teodelina (19) y General Belgrano de Santa Isabel (17). Los locales llegan de dar el batacazo ante Studebaker, a quien bajaron de la cima; mientras que el ‘General’ también ganó en su última presentación ante Náutico. Ambos están ocupando puestos de clasificación.