Luego de varios años de espera, el deseo de todos los habitantes de San Eduardo se comenzó a convertir en realidad cuando se pavimentaron las primeras cuadras. De esta manera el acceso que une este pueblo con Venado Tuerto (la ruta provincial 4S) quedará pavimentando, y la comunicación será mucho más sencilla.

"Es un momento muy emotivo para todos nosotros; en 125 años de vida que va a cumplir San Eduardo el próximo 3 de septiembre, se están haciendo las primeras cuadras de pavimento. Realmente es todo una revolución. Todas las obras son importantes, pero la de San Edurdo me toca de una manera especial". Comento Diego Milardovich, Coordinador del Nodo 5 y habitante de San Eduardo.

"Solamente quienes hemos vivido en San Eduardo sabemos lo que significa sentirnos integrados al resto de la región. Creo que la causa principal del letargo y del retraso que ha sufrido el pueblo es no poder comunicarnos cuando las condiciones no son las mejores. Esto es un adelanto significativo, que creo que al pueblo le va a dar una proyección y un desarrollo realmente muy importante", explicó Milardovich.

"Yo no pude estar cuando comenzaron las tareas, recién el domingo pude regresar a mi casa y a la casa de mis viejos, y encontrarme con la emoción que vi en muchos rostros tiene un valor muy importante. Me acuerdo de las palabras que le dije a Lifschitz cuando inauguró la obra; Gobernador usted no viene a anunciar una obra, usted viene a cumplir un sueño". Finalizó Milardovich.