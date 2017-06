Pablo Rada y el Gasoducto Regional Sur

La mega obra del "Gasoducto Regional Sur" se encuentra trabada, la misma no avanza y el deseo de varios vecinos de nuestra ciudad (Venado Tuerto) de contar con gas de red para este invierno no se va a cumplir.

Esta obra permitirá 1800 conexiones de gas a diferentes domicilios de Venado Tuerto, pero el proyecto esta trabado por un tema de desembolso de dinero de parte de la Nación a la empresa encargada de la obra. Mañana, representantes de la Municipalidad tendrán una reunión con el Gobierno Nacional para tratar de destrabar estos fondos y que el proyecto avance.

"Mañana nos han convocado desde la Nación a una reunión con la Empresa Supercemento, que es quien tiene que hacer la obra. Esto esta trabado en el desembolso de los fondos. En la última reunión, que fue hace 30 días, la Nación iba a destrabar los fondos para iniciar la obra. Nosotros hablamos día por medio con la gente del Ministerio de Energía de la Nación y no logramos destrabar los desembolsos para lo que falta de los caños, que es de un millón de pesos, ni tampoco el desembolso para el inicio de la obra", explicó Pablo Rada, Subsecretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Venado Tuerto.

"Si logramos destrabar el Gasoducto Regional Sur, hemos conseguido que Litoral Gas incluya dentro de su plan de trabajo 44 kilómetros más de gasoducto para Venado Tuerto. Si logramos que la Nación nos destrabe esos fondos, en ves de 1800, estamos hablando de 4000 servicios para Venado Tuerto; con lo cual cubriríamos una gran demanda de los domiciliarios de Venado. Hay dos barrios que tienen la posibilidad de tener la red de gas; El Cruce y Juan XIII", explicó Rada.

"Nosotros no desaparecemos, nosotros no prometemos cosas que no podemos cumplir, sino que trabajamos a la par de los vecinos. Los vecinos nos pueden ayudar a llamar todos los días, como lo hacemos nosotros, a Litoral Gas, a la empresa Ingeniería Total, al Profesional (Ing. Torasso) para destrabar este tema", comentó Rada y agregó: "Si todo sale bien en los próximo días la empresa debería iniciar los trabajos. Hace más de tres meses que tenemos los caños en el barrio Juan XIII y en El Cruce; la empresa por una tema técnico/financiero no pudo arrancar, nosotros nos comprometimos a ayudar, le pedimos a los vecinos que nos ayuden también".