Corralón Municipal de Venado Tuerto

Asistió al Concejo de Venado Tuerto el Fiscal Mauro Blanco, quien fue citado por Liliana Rostom para que de detalles de como se encuentra actualmente la "causa corralón".

El Fiscal les comunicó a los ediles de los avances de la causa, los cuales son importantes, y anunció que es muy probable que el juicio comience este año.

"He tenido una reunión con los Concejales de todos los partidos políticos, donde me han pedido que rinda cuentas en cuanto a la investigación que llevo adelante por el caso conocido como "causa corralón", comentó el Fiscal Mauro Blanco y agregó: "Le manifesté sobre las personas que se encuentran imputadas y las evidencias que tengo

contra cada uno de ellas; evidencia de cargo. También le he dado pormenorizadamente como esta la causa, que elementos faltan colectar aún y los que ya tengo hasta el momento".

"Les adelante que seguramente antes de fin de año la causa va a estar elevada a Juicio, para deslindar responsabilidades entre los diferentes imputados", explicó Mauro Blanco.

Por su parte la Concejal Liliana Rostom, quien pidió esta reunión con Blanco, comentó: "Nos demuestra que esta trabajando y nos da alguna precisiones de como esta avanzando la causa. Nos pareció respetuoso de parte de el cumplir con este Concejo Municipal. Nos interiorizamos y vamos a seguir trabajando, el (Blanco) nos va a seguir trasmitiendo como sigue la causa".

Vale recordar que la "causa corralón" se destapó en el mes de febrero cuando se comprobó que por lo menos 38 motos y un auto habían sido retiradas por distintas personas del corralón de calle Santa Fe presentando oficios falsificados. Entre los implicados hay un reconocido puntero político y empleado municipal.