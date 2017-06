Consentimiento Informado: Nuevo proyecto para proteger a los menores

El diputado Jorge Henn se manifestó en Cadena Oh! en relación a un proyecto de ‘consentimiento informado’, para que los menores pierdan el miedo a las operaciones a través del juego.

“Estamos trabajando mucho con el tema de la niñez, utilizando insumos que nos dan las convenciones nacionales y las reformas del código civil y comercial” comentó Henn.

“Fundamentalmente el niño tiene derecho a ser oído, siempre. Y esto tiene que ver con un concepto que está bueno poder comunicarlo, que es el consentimiento informado. Esto significa fundamentalmente para todos que cada vez que hay que llevar adelante un procedimiento invasivo o no, el médico tiene la obligación de comunicar al paciente de la forma más sencilla, buscando la comprensión del paciente, sobre qué se va a hacer, cuáles son los pasos y los efectos, de manera que sea el paciente el que decida” explicó el diputado.

“Esto está recientemente incorporado en nuestros códigos. El niño muchas veces no puede expresar su consentimiento; pero existe hoy un nuevo marco legal de los cero a los trece años, por un lado, de los trece a los dieciséis, y de los dieciséis hacia adelante. En principio, un chico que ya tiene 13 años ya puede dar su consentimiento o no para que le realicen su tratamiento, es decir que tiene la mayoría de edad sanitaria, puede decidir sobre su propio cuerpo” expresó.

“Hay experiencias en Rosario que abordan el stress de un niño que va a ser sometido a una intervención quirúrgica. Cuando un chico sufre puede ser peligroso, pero a través de un gabinete, donde haya contención y en un espacio propio y adecuado, se le puede explicar qué es lo que se le va a hacer. Esto baja los niveles de stress y angustia y ayuda a una correcta recuperación”.

“Estamos planteando la creación de estos gabinetes multidisciplinarios con los recursos y materiales propios”.

Frente Progresista

En relación a las declaraciones de Bonfatti sobre el pedido de renuncia de los ministros radicales, Henn señaló que “yo me he expresado en el sentido que en un gabinete tiene que haber una mirada igual acerca de la política y de la agenda. Claramente con actores de Cambiemos no tenemos esto, veo muy dificultoso esta doble pertenencia a Cambiemos y ser parte de un gabinete progresista”.

“Si fuera ministro de Cambiemos presentaría mi renuncia al gabinete de Lifschitz. Empiezan a aparecer zonas grises, gobernar significa tomar decisiones y el gobernador tiene que tener absoluta confianza en sus ministros, no se puede cuidar en una reunión de gabinete, ahí se habla en confianza” apuntó.

“Quiero dejar a salvo las relaciones personales, solo me parece que la gestión de gobierno es un desafío cotidiano que requiere estar espalda con espalda. Así no funciona la política”.

Por último, al ser consultado por el armado de listas, el diputado sólo expresó “yo trato de ser prudente hasta que las listas se cierren, no quiero quedar pedaleando en el aire por decir algo de manera apurada. Sí decir que María Laura Spina es nuestra candidata, tiene una estirpe de la Unión Cívica Radical, para nosotros es importante porque es una persona que trabaja y defiende con convicción su militancia, tengo confianza en lo que ella puede hacer en el concejo”.

Fuente: NVS-SM