En el debut de Sampaoli, Argentina le ganó a Brasil

Fue 1 a 0 con gol de Mercado. Se jugó en Australia, ante más de 90 mil personas. El martes, vs. Singapur.

Argentina mostró otra personalidad. Mucha más ambición. Con apenas un puñado de entrenamientos encima, Jorge Sampaoli logró plasmar algunas de sus ideas en la Selección y hoy le ganó 1 a 0 a Brasil en un amistoso en Melbourne, Australia, ante más de 90 mil personas. El único gol lo hizo Gabriel Mercado.

Argentina fue como Dr. Jekyll y Mr. Hyde: tuvo dos personalidades. En el primer tiempo, el equipo de Sampaoli mostró características distintas a las que se vieron durante el mandato de Edgardo Bauza. Se presionó en la salida de Brasil y se intentó salir jugando siempre de abajo. En el complemento, todo fue cuesta arriba.

El 3-3-3-1 de Sampaoli tuvo sus falencias y Brasil aún así no pudo aprovecharlas. Por los costados el equipo de Tité hizo daño cuando Argentina perdía la pelota: Philippe Coutinho desaprovechó un mano a mano ante Sergio Romero en la primera mitad y lo mismo hizo Gabriel Jesús en el complemento, tras un flojo retroceso del mediocampo y la defensa de la Selección.

En ese segundo tiempo le faltó todo al equipo de Sampaoli: presión, precisión, posesión y claridad. No tuvo la pelota, no supo cómo recuperarla y se enfocó en defender. Brasil no llegó a la igualdad de milagro. El resultado es positivo y el rendimiento, de a ratos, también. Lo cierto es que Argentina sí mostró otra personalidad. Ahora hay que buscar el tiempo para seguir trabajándola.

Fuente: nvs-sm