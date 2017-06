Daniel Scioli pidió unidad en el PJ y destacó a Cristina

El ex gobernador bonaerense se refirió a la interna del peronismo a pocos días del cierre de listas: "La sociedad nos pide que nos unamos", subrayó

Daniel Scioli marcó claramente su postura en el marco de la intrigante interna peronista. Para el ex gobernador bonaerense, "hay un interés superior en la sociedad que nos pide que nos unamos". Y deslizó que Cristina Kirchner debe ser quien encabece esa lista de unidad en el PJ: "Es una líder que está a la altura de una responsabilidad histórica".

Scioli destacó la necesidad de construir "una alternativa sólida" contra el macrismo e hizo referencia a encuestas sobre la eventual intención de voto de la ex presidente: "El posicionamiento de Cristina tiene que ver con el sentido común, ya que había una movilidad social ascendente, la gente vivía mejor en un país que estaba desendeudado".

El ex candidato presidencial recordó que Cristina Kirchner indicó que "si es necesario" será candidata, tras lo cual destacó el rol de la ex jefa de Estado: "Es una líder que está a la altura de la responsabilidad histórica y no puede ser indiferente". En ese sentido, reforzó su posición sobre evitar una interna del peronismo en las PASO: "A la sociedad hay que darle una opción. Tenemos que entender que hay un interés superior porque nos piden que nos unamos para que la gente se pueda defender de las medidas del Gobierno".

En ese sentido, Scioli argumentó en C5N que Cambiemos "es una alianza de tres partidos", por lo tanto desde el PJ también deben buscar la unidad y destacó la estrategia que busca Cristina Kirchner: "Ella ha dicho que si estamos enfrentando a una alianza, entonces ¿cómo nosotros no le vamos a dar al pueblo de la provincia de Buenos Aires una alternativa sólida y confiable?".

Por otro lado, evitó precisar si el participará de las PASO, aunque ratificó que retomó sus recorridas en el territorio bonaerense: "Mi contribución está orientada a ver la cosas muy de cerca, visitando fábricas, organizaciones sociales, hablando con trabajadores y jubilados para tener un diagnóstico muy claro y en profundidad y prever lo que se viene". A propósito, consideró que "viene por delante una segunda etapa del ajuste".

Fuente: NVS - Infobae