Para votar más cerca de casa: Pieroni confirmó la subdivisión del circuito electoral Venado Tuerto

Se trata de un pedido que había realizado el legislador venadense a principio de año, con el objeto de agrupar a los electores en razón de la proximidad de sus domicilios.

De esta forma, y conforme el padrón de votantes inscriptos al 25 de abril de 2017, la ciudad quedaría distribuida en cuatro zonas: Venado Tuerto (20.371 electores); Venado Tuerto A (18.188); Venado Tuerto B (15.032); y Venado Tuerto C (10.939), arrojando un total de 64.530 electores en la ciudad.

“Esta agrupación de electores ya efectivizada posibilitará una mayor afluencia de votantes en los distintos actos electorales que se desarrollan, y aumentará sin duda el compromiso cívico de aquellas personas que se veían en varias oportunidades casi imposibilitadas de concurrir por razones de carencia de transporte o motivos vinculados con cuestiones geográficas relativas a la proximidad o no de las mesas receptoras de votos”, comentó Pieroni, sosteniendo que paralelamente también contribuirá “a una mejor logística y eficiente desempeño de los recursos aplicables a los actos electorales”.

En marzo pasado, el legislador socialista argumentaba que Venado Tuerto “ha crecido y desarrollado en el último tiempo; el Censo Nacional 2010 fijó en 76.432 la cantidad de habitantes, pero los 56.400 votantes distribuidos en 182 mesas en las elecciones de 2015 nos hace pensar que la población creció sustancialmente”, agregando que la fisonomía de la ciudad, de mayoría de casas de una o dos plantas, “hace que la superficie de la localidad también haya crecido, a 47,05 km2 de ocupación neta, pero que con casi 11 km sobre la Ruta Nacional 8 y más de 8,5 km sobre Ruta Nacional 33, hoy en día alcance una superficie real superior a los 93,5 km2, o su equivalente 9.350 hectáreas”.

Al tamaño alcanzado “se le suman otros factores que usualmente desalientan la concurrencia a un acto electoral, como el deficiente transporte público de pasajeros o el oneroso servicio de taxis y remisses”, añadía Pieroni, subrayando que según expresa el Código Nacional Electoral, en la formación de los circuitos electorales “se debe tratar de abreviar las distancias entre el domicilio de los electores y los lugares donde funcionarán las mesas receptoras de votos”.

En este sentido el diputado, a través de una presentación en la Cámara baja, proponía los límites de los circuitos para la ciudad de Venado Tuerto, teniendo como eje central a la Plaza Gral. San Martín. Desde allí se tomarían como coordenadas las cuatro divisiones centrales que provocan las calles que allí convergen: Av. Casey al SE, Av. Marconi al NE, Av. Estrugamou al NO y Av. H. Irigoyen al SO. Es decir que a partir de la traza urbana ya preexistente se forman los cuatro circuitos electorales.