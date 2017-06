Paso la fecha numero 11 del futbol liguero

Este fin de semana se disputó una nueva jornada del fútbol regional.

En la División "A" fue la undécima fecha, mientras que en la Zona 1 de la "B" la décima y la novena en la Zona 2.

También hubo acción por la Copa Santa Fe; jugó General Belgrano. A continuación un resumen completo de lo acontecido.

Resultados

Primera División "A" (11ma. Fecha)



Náutico 2 - Juv. Unida 3

Sportsman 2 - Teodelina FBC 2

Hughes FBC 0 - Independiente VC 0

J. Newery R 1 - J. Newbery VT 1

Rivadavia 0 - Atl. Elortondo 0

Juv. Pueyrredón 2 - Belgrano FBC 2 (suspendido a los 35' del st. por agresión a un jugador de Belgrano FBC)

Racing 0 - U. y Cultura 0

Gral. Belgrano vs. Studebaker (postergado porque General Belgrano jugó por la Copa Santa Fe)

Primera División "B"

Zona 1 (10ma. Fecha)

Independiente A 1 - Ben Hur 1

Sarmiento 3 - Los Andes 3

Matienzo 4 - Sacachispa 5

Talleres 3 - Centenario 3

Libre: Ciudad Nueva

Zona 2 (9na. Fecha)

C. Argentino 0 - Sp. Carmelense 0

Peñarol 0 - San Martín 0

Nueva Era 0 - Sp. María Teresa 0

San Jorge 4 - Avellaneda 0

Posiciones

Primera División "A"



U. y Cultura 21

Studebaker 20

Atl. Elortondo 20

J. Newbery VT 17

Rivadavia 16

Racing 16

Náutico 16

Juv. Unida 15

Gral. Belgrano 14

Belgrano FBC 14

Hughes FBC 10

J. Newbery R 10

Juv. Pueyrredón 10

Teodelina FBC 9

Sportsman 6

Independiente VC 4

Primera División "B"

Zona 1

Sarmiento 19

Ben Hur 19

Matienzo 13

Ciudad Nueva 12

Los Andes 11

Sacachispa 10

Centenario 9

Independiente A 8

Talleres 4

Zona 2

Peñarol 22

San Jorge 18

Sp. Carmelense 16

San Martín 13

Nueva Era 13

Sp. María Teresa 8

C. Argentino 7

Avellaneda 1

Próxima Fecha

Primera División "A" (12da. Fecha)

Gral. Belgrano vs. Náutico

Studebaker vs. Racing

U. y Cultura vs. Juv. Pueyrredón

Belgrano FBC vs. Rivadavia

Atl. Elortondo vs. J. Newbery R

J. Newbery VT vs. Hughes FBC

Independiente vs. Sportsman

Teodelina FBC vs. Juv. Unida

Primera División "B"

Zona 1

(11ma. Fecha)

Sacachispa vs. Talleres

Los Andes vs. Matienzo

Ben Hur vs. Sarmiento

C. Nueva vs. Independiente A

Libre: Centenario

Zona 2

(10ma. Fecha)

Avellaneda vs. C. Argentino

Sp. María Teresa vs. San Jorge

San Martín vs. Nueva Era

Sp. Carmelense vs. Peñarol



COPA SANTA FE

General Belgrano recibió en Santa Isabel a El Provenir Talleres por la revancha de la segunda fase de la Copa Santa Fe. En el partido de ida habían igualdo sin goles,

en esta revancha el equipo de que representa a la Liga Venadense ganó 1 a 0 con un golazo de Amaya y paso de ronda.

En la próxima etapa, General Belgrano jugará ante Rivadavia de Venado Tuerto. El ganador de esta serie jugará ente Newells.