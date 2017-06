Rivadavia ante Atlético en uno de los principales atractivos

El domingo a las 15.30 se jugará la 11ra fecha del campeonato de la Primera ‘A’ de la Liga Venadense de Fútbol, donde uno de los principales atractivos se dará en el ‘Coloso’ de la calle Sarmiento, donde el local Sportivo Rivadavia (15 puntos), que ganó sus dos últimos partidos, recibirá a Atlético Elortondo (19), reeditando la final del campeonato del año pasado. Este partido será el único que comience a las 16.

Uno de los líderes que ahora tiene el campeonato, Unión y Cultu-ra de Murphy (20), deberá viajar hasta Teodelina, donde en el ‘Juan Falcón’ lo esperará Racing Club (15); en tanto que el otro puntero, Studebaker de Villa Cañás (20), que tiene pendiente de resolución el partido del fin de semana pasado cuando perdía 1-0 con Náutico y se suspendió, recién volverá a jugar el miércoles próximo, cuando a las 21 visite a General Belgrano de Santa Isabel (14), que este do-mingo jugará por Copa Santa Fe.

Náutico Melincué (16) sufrirá la baja de seis jugadores el domin-go cuando reciba en el ‘Pablo Pizzurno’ a Juventud Unida de Santa Isabel (12), ya que tras el encuentro que quedó inconcluso con Studebaker, el árbitro Luciano Contreras, además de haber expulsado a dos jugadores, Alejandro Gómez y Rubén Darío Montiel, también informó a Carlos Almada y a los hermanos Juan Cruz y Simón Tibaldi. También Gino Meregoni no podrá jugar por haber llegado al límite de amonestaciones.

En Villa Cañás, Sportsman (5) se medirá con el Teodelina FBC (8) en duelo de necesitados; mientras que el Hughes FBC (13) recibirá en el ‘Roberto Fernández’ a Independiente de Villa Cañás (3), que viene de sumar sus primeros tres puntos.

En el ‘Bernabé Ferreyra’ habrá choque de ‘aviadores’, ya que el Jorge Newbery de Rufino (12) recibirá al Jorge Newbery de Venado Tuerto (16).

Mientras que en el ‘Claudio Turco García’, Juventud Pueyrredón (10), que no pudo volver a ganar desde que ascendió al Federal B, recibirá a Belgrano FBC de Sancti Spíritu (14).

Primera ‘B’

En la Zona 1 de la Primera ‘B’ se jugará la 10ma fecha, primera de las revanchas. Uno de los punteros, Sportivo Ben Hur de Rufino (18), visitará a Independiente de Amenábar (7); mientras que el otro, Sarmiento de Maggiolo (18), recibirá en el ‘Juan Guadagnini’ a Los Andes de San Eduardo (10).

En Rufino, Matienzo (13) recibirá a Sacachispa FBC (7) en el ‘Domingo Barale’ y en Venado Tuerto habrá duelo de venadenses, Defensores Talleres (3) ante Centenario (8) en el ‘Lucas Zuccarella’. Queda libre Ciudad Nueva (12).

En la Zona 2 se juega la 9na fecha, segunda de los desquites, donde el partido que atrapa las miradas es el clásico de María Teresa entre Nueva Era (12) y Sportivo (7) en el ‘Cecilio Eden’. Por su parte, el cómodo líder Peñarol de Elortondo (21) recibirá en el ‘Luis Ponciano Rossi’ a San Martín de Chovet (12); en el ‘Néstor Vidoret’, Central Argentino (6) recibirá a Sportsman Carmelense (15); y en Carmen, el Deportivo San Jorge (15) será anfitrión de Sportivo Avellaneda (1).

Inferiores

Las Divisiones Inferiores jugarán mañana la sexta fecha del campeonato con estos enfrentamientos:

Zona 1: Independiente (VC) vs Racing Club (4ta y 6ta); Jorge Newbery (VT) vs Hughes FBC (4ta, 5ta y 6ta); Juventud Unida vs Peñarol (4ta y 6ta); Teodelina FBC vs General Belgrano (4ta, 5ta y 6ta); Atlético Elortondo vs Centenario (4ta y 6ta); Sportivo María Teresa vs Unión y Cultura (4ta y 6ta).

Zona 2: Sp. Rivadavia vs Jorge Newbery de Rufino (4ta y 5ta); Sp. Ben Hur vs Sp. Avellaneda (4ta, 5ta y 6ta); Central Argentino vs Matienzo (4ta, 5ta y 6ta); Sacachispa FBC vs Defensores Talleres (4ta); Ciudad Nueva vs Belgrano FBC (4ta y 5ta). Libre: Independiente (A).

Zona 3: Sarmiento vs Sportsman (5ta y 6ta); Studebaker vs San Martín (6ta), Náutico vs Sp. Carmelense (5ta y 6ta). Libre: Nueva Era.



Fuente:-Leandro G. Palomieri-NVS