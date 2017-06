Stolbizer, tras el secuestro a su hijo: "La pistola en la cabeza me conmocionó"

La diputada nacional Margarita Stolbizer y su familia vivieron una pesadilla durante las primeras horas de este jueves. Uno de los hijos de la legisladora fue víctima de un secuestro exprés que terminó con una entradera en el domicilio donde reside la familia, en Castelar.

"Fue un hecho absolutamente al voleo", contó Stolbizer, aún impactada por el hecho.

Según describió la propia diputada, el incidente se produjo poco después de la 1.30 de la mañana, cuando su hijo menor, Juan, regresaba de una salida con amigos

"Mi hijo mas chico estacionó aquí. Venía manejando mi auto, que es una Tiguan. Le cruzaron adelante un auto Audi Blanco. Se subieron al auto de él y se lo llevan en los dos autos. Lo pasearon durante 20 minutos o media hora para pedir un rescate pero no los atendíamos, porque no escuchamos las llamadas. Nosotros teníamos los teléfonos apagados. Dieron vueltas con el, lo amenazaron, hasta que lo trajeron de vuelta a casa", relató Stolbizer ante la prensa desde la puerta de su casa.

La diputada explicó que al cabo de una media hora, los delincuentes y su hijo regresaron a su casa sólo en el Audi blanco de los ladrones; la VW Tiguan había sido "descartada" en otro lugar de la zona.

"Me pareció raro que mi hijo no pusiera la alarma ni cerrara la puerta. Inmediatamente los vi arriba. Entraron sólo dos ladrones y estaban encañonando con un revolver en la cabeza a mi hijo", relató la legisladora.

En un primer lugar, los ladrones y Juan ingresaron a la habitación del joven, quien les dio una suma de dinero que él tenía ahorrada. Luego, se desplazaron junto al propio Juan a la habitación de Stolbizer y su marido para continuar con las exigencias.

"Permanentemente le apuntaban a su cabeza. Nos pedían plata y nos decían que lo iban a matar, repetían todo el tiempo que lo iban a matar. Mi marido y yo les dimos la plata que teníamos encima y los celulares", dijo Stolbizer.

Después de sustraer el dinero, hicieron tirarse al piso a todos los integrantes de la familia y se llevaron una pequeña caja donde la diputada poseía algunos relojes y un par de joyas. Al retirarse, los delincuentes también se llevaron el auto Chevrolet Cruze de su marido.

Ambos vehículos fueron recuperados por la Policía a las pocas horas, gracias al sistema de rastreo satelital. La camioneta Tiguan fue hallada en Hurlingham, mientras que el Chevrolet Cruze apareció en el Partido de Tres de Febrero.

En la denuncia recibida por la Comisaría 7 de Morón, en la que se reveló que los delincuentes se llevaron 25.000 pesos, 2.000 dólares, teléfonos celulares y varias pertenencias personales.

"Lo que más me conmocionó fue la pistola en la cabeza. Ver a mi hijo con un arma en la cabeza y escuchar a hombres que decían que lo iban a matar es algo que no se me va a borrar nunca", agregó la presidente del GEN en declaraciones a la prensa.

