Villa Cañás tiene árbitros de liga venadense

La escuela de árbitros de Venado Tuerto donde Mario Collado es el fundador y responsable de la formación, aprobó el curso de Agustín Alvarez y Daniel Carranza de nuestra ciudad.

Ante los cuestionamientos sucedidos el domingo en el estado “Nemesio Montoto”al juez del encuentro Luciano Contreras de la cooperativa de árbitros rosarina (CAR), realizamos la nota a Daniel y nos contaba su experiencia de preparación para esta vocación arbitraria y el cómo es la preparación :

“En el caso mío es algo soñado, el año pasado estuve jugando en la cuarta especial del Club Independiente y tenía en el Facebook un amigo árbitro, Facundo Guillén, que hace años que dirige; un día le comenté habló con Collado se contactó conmigo y me interesó.

Tenía la inquietud de ver de qué se trataba, si me iba gustar o no y hasta ahora me está gustando.

Yo me anoté, arranqué la pre-temporada con ellos y en marzo empecé a trabajar con infantiles e intermedias, donde prefiero estar dos o tres años para luego sentirme capacitado para poder dirigir un partido de primera división que no es fácil llegar así de una.

¿ Es estricto el tema del no fallar aunque a veces siendo humano puede errar ?

Yo estuve en la piel de jugador y ahora me toca estar en la vereda de enfrente como árbitro y es algo que te debe gustar.

Imaginate una situación que te griten o se expresen con malas palabras en la hinchada desde los cuatro sectores. No se puede quedar bien con uno porque se recibe agresiones del otro, hay que ser neutral, gustarte y vivirlo desde adentro para ser juez.

En todo partido el tema es que no terminas de conformar a nadie, nos podemos equivocar como humanos que somos y son momentos feos que uno prefiere no estar en ese encuentro.

Además el estado físico de un árbitro tiene mucho que ver ya que por ejemplo si la pelota se está jugando en mitad de cancha y parte hacia el área el juego hay que seguirlo y se debe llegar a ese lugar todo depende del juego ya que si el defensor la rechaza debe volver donde está la pelota.

¿ Puede pasar que ante un error el árbitro compense faltas para ese equipo ?

Particularmente no lo vengo notando, pero he observado otros años atrás que según el que arbitre, no todos lo hacen; tiren más para el equipo local, se fijan según que equipo…

En este caso yo que entre este año hasta ahora no lo noté, lo veo muy neutral.

En otras escuelas se fijan cómo viene el club, en qué posición están en la tabla, pero en esta escuela veo todo muy serio y estricto.