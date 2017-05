El Fiscal Mauro Blanco dio detalles de los allanamientos en Venado Tuerto en salas de juegos clandestinos

Esto expresaba : "Hace dos semanas se recibió en Fiscalía una denuncia del Senador Lisandro Enrico donde, potencialmente, deslizaba la posibilidad que en diferentes domicilios, locales comerciales, de la ciudad de Venado Tuerto, se estaría con el juego clandestino". Comenzó explicando Blanco y luego agregó: "Se comienza una investigación desde Fiscalía. El jueves se solicitaron ordenes de allanamientos al Juez Leandro Martín; esa tarde-noche no pudimos realizar los allanamientos, se frustraron, ya que todos los locales, alrededor de las 6 de la tarde, se encontraban todos cerrados".

"El lunes continuamos con la investigación, me dirigí a la Municipalidad para pedir información de estos locales a allanar. Estos domicilios habían solicitado habilitación como cybers, habilitaciones que no fueron otorgadas". Explicó el Fiscal.

"Empezamos a las dos de la tarde, y terminamos a las cinco de la mañana. Allanamos diez lugares y fueron detenidas seis personas; algunas de ellas propietarias de más de un lugar. Estas personas fueron remitdas a Comisaría Segunda y se las imputó por el delito del articulo 301-bis; no contaban con antecedentes y eran todos mayores de edad; todos ellos recuperaron la libertad", explicó el Fiscal.

"En todos los lugares allanados se encontraron computadoras, cpu y documental. Hemos secuestrado, aproximadamente, 150 computadoras, con 150 monitores. Las fachadas de los comercios estaban totalmente cubiertas con rejas en sus puertas, con excesivas cámaras de seguridad y las computadoras no tenían teclados; entendemos que el juego se maneja con el mouse y los cybers con el teclado. Además hay celulares secuestrados y un vehículo; una Toyota Hiluk". Comentó Blanco.

En el momento de los allanamientos no había clientes, desde los allanamientos frustrados no volvieron a abrir: "Cada local fue abierto por su dueño, en presencia de su abogado defensor y de testigos. Los lugares allanados estaban en Belgrano al 2000, Chapuis al 2000, Brown y San Martín, Brown y Francia, Rivadavia al 1300, Junín y 9 de Julio, Chile al 400, Santa Fe al 400 y Chapuis al 2500". Explicó el Fiscal.

"Este procedimiento recién comienza, no se descartan más operativos, ni que allá más personas vinculadas. Queremos llegar hasta los responsables máximos de esto, que seguramente esta gerenciado por otras personas. Vamos a extremar la investigación", concluyó Blanco.