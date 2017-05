Actitud insólita en Melincué: Utilizan el anillo de contención para pescar

Este hecho despertó la solidaridad de toda la región, cientos de personas se acercaron hasta este pueblo para ayudar en esta terrible situación. Los colaboradores ayudaron llenando bolsas de arena y colocando piedras para volver a armar el anillo de contención que se había roto; hecho que afortunadamente, y gracias al esfuerzo de muchos, se logró luego de un arduo trabajo.

Pero pasado el mal momento, y luego de las promesas de Provincia y Nación de ayudar a Melincué, surgió una actitud que poco se entiende; varias personas utilizan el anillo de contención para pescar.

Nadir, quien compartió en facebook la foto que ilustra esta nota, escribió: "Señores "pescadores" esto no es un muelle de pesca, tanto les cuesta entender que no se puede pescar sobre las contenciones?, busquen otros lugares para costear, pero RESPETEN". Como era de esperar, la publicación se viralizó y las críticas no tardaron en llegar.

Vale mencionar que la policía sacó a algunos pescadores y también prohibió bajar lanchas a la laguna; cueste creer, pero sucedió.

Fuente:Nvs-LaGuia