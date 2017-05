Acompañamiento nacional a la crisis de Melincué

En mesa de trabajo, las autoridades nacionales escucharon el relato del mandatario comunal y “tomaron nota de las necesidades urgentes para paliar la crisis hídrica, social y sanitaria que atraviesa Melincué; y también registraron las obras de infraestructura que necesitamos en el pueblo y que desde hace 5 años veníamos reclamando”, comentó Rébora.

“Mientras se avanza con las obras definitivas, el ministro dio orden de transferir a la Comuna los fondos necesarios para la adquisición de 10 bombas extractoras para ampliar el sistema de bombeo”, describió el presidente comunal de Melincué, y agregó que “no podían creernos los funcionarios cuando les dijimos que ese mismo pedido de ampliación lo habíamos presentado hace un año al gobierno provincial, junto con el proyecto técnico para que lo hicieran cuanto antes (el proyecto lo pagamos nosotros desde la Comuna para ayudar a la provincia, lo hizo el ingeniero Pedro Lijovic)”.

Sobre las declaraciones públicas del Miguel Lifschitz en diarios provinciales, Rébora reflexionó: “El gobernador Lifschitz y el titular de Vialidad, Pablo Seghezzo, dicen que me victimizo porque me emocioné, reclamé y conté todo lo que nos pasó en los medios de comunicación nacionales y provinciales. Me salió así”, respondió Rébora. Agregando que “no lo hice especulando, pero no me importa lo que digan. Porque si hablaran con cualquier vecino de Melincué que no sea funcionario de ellos se encontrarían con esto que yo digo y siento”.

Finalmente, sobre estas desacreditaciones públicas de las que es objeto Rébora concluyó: “Si mi desesperación al haber salido en los medios nacionales sirvió para que el tema Melincué tenga una solución definitiva, agradezco que me haya salido así. Fueron 5 años de presentar al gobierno provincial expedientes y no movieron un dedo. Sólo en 2016 presentamos 10 notas, proyectos y reclamos que tienen acuse de recibo, sin contar los años anteriores. Que le expliquen a todos los vecinos del departamento General López por qué no hicieron las obras hídricas que necesitamos en 11 años, en todo el distrito. El problema son ellos, porque yo gobierno sólo Melincué y todo el departamento está bajo agua”.

Además del presidente comunal de Melincué, participaron del encuentro con el ministro el diputado nacional Ricardo Spinozzi, el secretario y subsecretario de Interior, Sebastián García de Luca y Juan Carlos Morán respectivamente; el subsecretario de Asuntos Municipales Lucas Delfino y la diputada nacional Gisela Scaglia. También estuvieron presentes representantes de la Secretaría de Asuntos Hídricos de la Nación.

Fuente:Nvs-ElInforme