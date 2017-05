La Picasa no “va a arrasar nada”

Dos compuertas de drenaje de La Picasa fueron halladas soldadas. El insólito hecho mereció la opinión del presidente comunal de Aarón Castellanos (departamento General López), Walter Ramanzín, quien aclaró que “en nada cambia la situación”.

“Ese canal, por gravedad, lleva cinco metros cúbicos por segundo, de los cuales una compuerta estaba abierta totalmente y las otras, aparentemente, estaban cerradas. Están entrando a laguna La Picasa 60, 65 metros cúbicos por segundo. (Es decir), la variación de dos metros cúbicos por segundo no cambia en nada la situación”, recalcó este jueves en comunicación con LT10.

Sobre el hallazgo, Ramanzín sostuvo que “había un canal que me parecía que no transportaba el agua que tenía que transportar. Y hoy, con la situación de inundación, un canal que no llegue el agua llama la atención”, adujo.

En ese mismo orden, el presidente comunal comentó que esta mañana llegaba a la localidad personal del área de Hidráulica. La intención es reducir un 30, 35 % el ingreso hacia La Picasa.

Por lo demás, aseveró que “la laguna está creciendo día a día, por los grandes ingresos que está teniendo. Si se mantiene esta continuidad de agua, lamentablemente, la laguna va a empezar a salir por algún lado”. No obstante, transmitió tranquilidad habida cuenta de que “no va a arrasar nada. En el momento que rebalse lo va a hacer en un llano, no va a pasar una cascada”, ilustró.



