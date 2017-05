Las compuertas de drenaje estaban soldadas en La Picasa

Un insólito hecho descubrió el presidente comunal de Aarón Castellanos, Walter Ramanzín, casi por casualidad. El mandatario de esa localidad denunció que las compuertas metálicas del canal de la Alternativa Sur estaban soldadas y cerradas desde hacía meses.

Ramanzín rompió las soldaduras de dos de las compuertas y hoy, con personal de Hidráulica de la Nación, se procederá a romper la soldadura que mantiene cerrada una tercera abertura.

"Ese canal se hizo para recibir el agua que saca la estación de bombeo, y cuando la laguna sube, drenar por gravedad esos 5 metros cúbicos por segundo. Pero no sabemos quién soldó las compuertas y sólo dejó una medio abierta para que salga un poco de agua y nadie se dé cuenta. Nos perdimos muchos meses de salida de agua, porque esas soldaduras son viejas, de antes de la inundación", dijo el presidente comunal de Aarón Castellanos al portal "La tribuna del sur".

"No sé cómo no se dieron cuenta, pero sí sé que durante muchos meses ese canal no funcionó y hubiera ayudado un poco a que La Picasa no esté como está ahora", dijo la autoridad comunal.

Luego de que se destruya la última soldadura, el canal volverá a drenar 5 metros cúbicos por segundo. Un poco tarde. pero como dice Ramanzín, "más vale tarde que nunca".

Productores rurales

Por su parte, la Asociación de Productores Rurales del Sur de Santa Fe (Aprusfe) mantuvo una reunión en comisión en la que evaluaron la situación hídrica de la Picasa. Luego elaboraron un documento que indica que "la laguna está creciendo un centímetro y medio por día y si nadie hace algo en un mes rebalsa de manera natural hacia la provincia de Buenos Aires. Y eso si no llueve mucho, si hay una lluvia grande ni hablar", dijo el presidente del Comité de Cuenca de la Laguna La Picasa, Juan Carlos Duhalde.

Duhalde explicó que "a la gente de Junín ya le avisamos para que manden un técnico o un ingeniero, porque para ellos va a ser un desastre. Así está la situación de La Picasa en los distritos Diego de Alvear y Aarón Castellanos".

Para colmo está pronosticada una tormenta en San Gregorio en la cual, de acuerdo a lo consultado, podría caer en la zona entre 40 y 60 milímetros de lluvia.

"Eso es mortal para la laguna. Pese a que hace varios días que no llueve, los caminos siguen con mucha agua, los tractores se entierran hasta los ejes, porque cede el piso. Esto muestra que ya no hay la famosa evaporación, hay caminos en los que el agua fluye del piso, quiere decir, que el desborde comenzó en forma subterránea", indica el informe de los ruralistas

"Hay soja bajo el agua en la mayoría de los distritos de Diego de Alvear y San Gregorio, se pudre sin poder cosechar, los productores tamberos tampoco pueden sacar la leche del campo", dice el reporte de Aprusfe.

Denuncia

En el cónclave de la comisión de Aprusfe de La Picasa se deslizó la posibilidad de una grave denuncia tras sostener que "mientras tanto, los autoconvocados, que manejan en secreto sus reuniones, van a denunciar penalmente a los responsables de no permitir que el curso del agua siga lo que es un curso natural, es decir hacia la laguna El Chañar, Mar Chiquita y de allí al río Salado.

"Es claro el hartazgo de los pueblos involucrados por la problemática de la laguna, de las mentiras de Santa Fe y los informes de Daniel Alonso, cuando se reunía en el Comité de Cuenca de la Picasa", culmina el informe firmado por el presidente de Aprusfe, Armando Rey, y su secretario Federico Furno.

