Aarón Castellanos: Ingresó gran masa de agua a la localidad

“Quiero aclarar lo que pasó con las compuertas” manifestó Ramanzin al aire en Sin Mordaza. “Una no tocamos porque estaba abierta, las otras dos sí pudimos abrir, estaban cerradas y nosotros no sabíamos” aclaró. “Pero si hubiesen estado abiertas en nada cambiaría la situación hídrica de nuestra región, porque ese canal de gravedad tendría que llenar 5 metros cúbicos por segundo, pero a nosotros nos llega 80 metros cúbicos por segundo”.

“Quiero aclarar y dejar tranquilidad, ningún pueblo va a desaparecer, no va a ser un desastre. Los pueblos están ubicados muy bien topográficamente en las partes más altas, el agua se va a encauzar hacia lechos bajos en el supuesto caso que desbordara la Picasa” manifestó. “Yo estoy trabajando para evitar eso, estamos a full, si bien ese desborde nos favorecería, pero no es nuestra intención que desborde, no busco el mal de nadie para salvarnos”.

“En una hora y media vamos a hacer una obra, en el reservorio número 7; es algo que vengo reclamando hace años, que los niveles de reservorio se respeten tal cual están establecidos. Y esto no pasa, porque los reservorios están 30 centímetros más bajos que los niveles. Y los reservorios sirven para retener el líquido aguas arriba. Con hidráulica de la provincia de Santa Fe vamos a elevar los reservorios, y va a mermar casi 20 metros cúbicos por segundo. A través de esto vamos a seguir con los otros reservorios” explicó Ramanzin.

“La suma de todo esto que digo, sí nos hubiera evitado estar en las condiciones que estamos hoy. La provincia de Córdoba tiene un reservorio, el número cuatro, que tendría que haber construido y nunca lo hizo. Ahí pasa agua libremente y sería un aliciente para nosotros que lo realizaran. En Buenos Aires, el reservorio número, seis compartido con Santa Fe, tiene 30 centímetros de desnivel, está más bajo del nivel que corresponde. A su vez ese mismo reservorio, la pared que retiene el agua tiene tres tubos debajo del nivel de la calle, donde no tendrían que existir. No estamos pidiendo obras extraordinarias” expresó.

“Está entre la ruta 7 y el ferrocarril San Martin, que tiene de distancia entre ambos 4 kilómetros; hasta Rufino son 3 kilómetros o 4. Nos había ingresado una masa de agua entre la ruta 7 y el ferrocarril que superaba ampliamente el crecimiento diario de la laguna La Picasa, que crece diariamente entre un centímetro y medio aproximadamente; hubo días que a nosotros nos ingresaba entre 10 y 12 centímetros de agua. Ahí sí me preocupé muchísimo” reconoció el presidente comunal.

“Tuvimos que cortar caminos rurales para apurar la masa de agua para que no nos ingresara, abrimos accesos con tubos, la desviamos, y hoy la tenemos a doscientos metros de nuestra localidad, del lado oeste, desde donde nos iba a invadir” aclaró. “Pero sí se nos arrima de una forma preocupante La Picasa, que la tenemos muy cerquita de nuestra defensa. Hoy a la tarde nos dan lluvia mañana, y esperemos que en el transcurso del día nos permita hacer la obra”.

