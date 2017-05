Defensorías de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires juntas por La Picasa

En tal sentido, el Ombudsman santafesino indicó que han decidido plantear, mediante un comunicado, la necesidad de coordinar soluciones técnicas entre las tres provincias y que la Nación actúe como moderador. “Este comunicado centralmente apunta a esto, a la necesidad de que haya una respuesta técnica, que esta respuesta técnica sea consensuada y además monitoreada por las tres provincias para que nadie se perjudique y se genere un poco la confianza destinada a dar una solución y no a tener problemas por ejemplo aguas abajo como en el caso de lo que es provincia de Buenos Aires”, confirmó Lamberto, y agregó: “estuvimos con el comité de cuenca de la región más afectada, que es Christophersen, Diego de Alvear, Aarón Castellanos, son zonas donde agua ya impacta muy cerca del casco urbano y donde el temor de que siga creciendo el agua es muy fuerte y las soluciones amerita que sean tomadas a la brevedad”.

La situación en La Picasa

Después de la reunión, los funcionarios visitaron La Picasa. Al respecto, Raúl Lamberto manifestó que “es un espectáculo muy duro”. “Es un espejo de agua que no tiene horizonte, muy impresionante, avanzó el agua sobre la calzada de la RN7, tapa el agua los guardarraíl, o sea que no es simplemente agua que pasa por arriba de la calzada, sino que estamos hablando de por lo menos sesenta centímetros de agua a lo largo de kilómetros y en un horizonte imaginable de kilómetros y kilómetros, estamos hablando de cinco mil hectáreas lo cual son también a lo largo y a lo ancho cientos de kilómetros -prosiguió el Defensor santafesino-, está más o menos entre 35 y 40 centímetros de la cota, el crecimiento es paulatino día por día porque acá no es simplemente que llueva o que no llueva sino que estamos hablando de una cuenca con muchísima agua, por ejemplo, uno viene viajando por la ruta 8 y hay partes donde el agua pasa por arriba de la 8, pasa por arriba de la 33, si bien están alejadas de La Picasa pero es en cierta forma ejemplificativo de la cantidad de agua que hay en toda la zona y en toda la cuenca lo cual evidentemente el ingreso de agua a La Picasa es realmente alarmante porque es por minuto y, bueno, en cantidades muy difíciles de determinar”.

Faltan obras

Según Raúl Lamberto, por parte del Comité de Cuenca se planteó que “hay dos o tres obras de cada provincia que se tienen que cumplir”, y, por eso, es necesario buscar consenso para que se lleven a cabo. “A esta altura del desarrollo de la humanidad y con los avances técnicos no pueden decir no hay solución técnica para parar o lograr que haya un drenaje ordenado de una laguna. Es indudable que tiene que haber una solución técnica y, para que haya solución técnica, tiene que haber una solución política y, si a las tres provincias les cuesta trabajo, por su realidad particular, bueno, quizás el moderador debe ser la Nación, pero alguien tiene que tomar el toro por las astas y este tema se tiene que encaminar”, determinó el Ombudsman. “Se podrá discutir, podrá tener variantes, pero evidentemente existir debe existir, yo no admito que no pueda tener una solución técnica”, opinó Lamberto, y recordó que “atrás de esto están las personas que se pueden inundar, campos ya totalmente anegados, rutas cortadas, por lo que estamos hablando de un daño presente y potencial de una gran magnitud, en particular para la provincia de Santa Fe”.

El compromiso

Luego del encuentro, Lamberto opinó que el acompañamiento y la declaración que han firmado junto a sus pares denota una gran predisposición de ser parte de un consenso y de un diálogo. En ese sentido, expresó: “Nosotros, como Defensoría, hemos dado un paso adelante, podríamos haber obviado nuestra presencia, pero es importante trabajar en forma mancomunada las tres Defensorías y bueno, en ese camino estamos”. “Nosotros, ahora, como Defensores, vamos a hacer todas las gestiones posibles, vamos a hablar con los directores de Hidráulica de cada provincia, vamos a intentar que se nos otorgue una reunión del orden nacional con las áreas de Hidráulica, que son prestigiosas, que tienen experiencia”, finalizó.



Foto: Raúl Lamberto junto el Defensor Adjunto de Córdoba, Hugo Alberto Pozzi, y el secretario de Servicios Públicos, Obras Públicas, Medio Ambiente y Transporte de la Defensoría de Buenos Aires, Jorge Ruesga. Defensoría del Pueblo de Santa Fe





Fuente:Nvs-Notife