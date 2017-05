Gutiérrez: "Ninguna institución se preocupa por la violencia institucional"

“Es la Comisión de Derechos y Garantías que presido y vamos a estar presentes en la ciudad de Vera la diputada Silvia Augsburger y el diputado Leandro Busatto para tener contacto con personas que han sido víctimas de violencia institucional. Como son hechos que se vienen reiterando en una cantidad importante, estamos obligados como legisladores y legisladoras a darle la importancia que tiene y las garantías” comentó al aire en Sin Mordaza la diputada Gutiérrez.

“Nos referimos a abusos policiales, torturas, malos tratos, golpes. Uno de los jóvenes estuvo internado tres días y además es un miembro de la fuerza. Son menores y menores de edad, pero la mayoría entre 20 y 25 años”.

“Estamos muy preocupados, la gente no confía más ni en la fiscalía ni en los otros organismos del Estado. Ahora la fiscalía está tomando las denuncias, ahora sí las está tomando, pero se quedan allí, no se continúan. A la gente que no tiene dinero para ser patrocinados los derivamos al CAJ, pero tiene una capacidad limitada para poder hacerlo; además en la ciudad de Vera no quedó ningún defensor oficial” explicó Gutiérrez. “Le vamos a hacer llegar a la doctora Balangione nuestra preocupación para que tome las medidas necesarias”.

Ante la consulta de por qué no había un defensor oficial en Vera, la diputada expresó que “no quedó ningún porque una doctora asumió como defensora regional y el doctor Cáceres fue traído a la ciudad de Santa Fe para ser el secretario de la doctora Balangione”.

Al ser consultada por la actividad de hoy, Gutiérrez señaló que “yo ya lo he hecho en otra oportunidad a principios de 2016; sigue estando el mismo jefe de la región, con las mismas órdenes y el mismo accionar. A la noche entran un barrio y a toda persona que encuentran en la calle los detienen, los golpean, los llevan a la seccional de policía y son sometidos a malos tratos”.

“Se vienen reiterando estos hechos desde hace por lo menos dos años, nadie les da respuestas. Ninguna institución de Vera se toma el trabajo de preocuparse por estos temas. En mi caso sólo se acercó la pastoral penitenciaria. El resto de las instituciones, concejos, intendencias, senadores, no hubo respuestas nunca a estas temáticas” afirmó.

“Aquellas personas que sientan que sus derechos han sido vulnerados y no han sido escuchados o no han hecho las denuncias, lo cual respetamos porque en Vera hay muchos ex policías o hijos en actividad y muchas veces callan para evitar represalias”.

“Nosotros nos vamos a reunión en el CAJ, y vamos a estar desde las 12 a las 14 recibiendo a todas aquellas personas que quieran compartir con nosotros para que nosotros nos ocupemos de estos temas” finalizó.

