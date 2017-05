La provincia y el municipio salieron al cruce por el reparto de ATN

La distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para Santa Fe, en la que se refleja un manejo direccionado e inequitativo de acuerdo a los signos políticos de las comunas, ya generó sus primeros coletazos. Mientras la capital provincial recibió, durante la gestión de Mauricio Macri, 152 millones de pesos (lo que equivale al 43 por ciento del total), Rosario obtuvo sólo 12 millones. "Se trata con distinta vara a los amigos o a los políticamente afines, que al resto", criticó el gobernador Miguel Lifschitz. En esa sintonía, su ministro de Hacienda, Gonzalo Saglione, dijo que "las sugerencias de Nación avanzan sobre lo que dice la ley". Por su parte, el responsable del área municipal, Gustavo Asegurado, exigió "limitar la discrecionalidad".

Pero hay más. Desde el propio espacio Cambiemos también hubo fuertes críticas. "No se pueden seguir las mismas prácticas que la gente rechazó con su voto", indicó el dirigente radical aliado al macrismo, Eugenio Malaponte.

En 16 meses de gobierno, el PRO giró a Santa Fe 352,8 millones de pesos en concepto ATN. Estos fondos tienen su origen en la necesidad de las provincias ante una emergencia hídrica o problemas financieros, pero en los números se ve que las localidades afines al macrismo (o en base a acuerdos políticos) fueron beneficiadas en forma categórica.

Así, lo que se cuestionó en el pasado como una de las cajas políticas durante la era K, hoy no parece tener modificaciones sustanciales.

Ejemplos de la entrega discrecional pueden remontarse a la década de 1990, con el menemismo haciendo pie en algunas localidades en Santa Fe, como Villa Gobernador Gálvez. La práctica no coincide con la teoría. La ley 23.548 establece que las destinatarias de los ATN son las provincias y no se hace referencia alguna a municipios y comunas.

Sin equidad

El propio gobernador habló de diferencias políticas a la hora de entregar fondos, aunque valoró el diálogo con el gobierno nacional. "No puedo decir que no exista, porque de hecho hay apertura, teléfonos y despachos abiertos; hay buena predisposición, pero, a la hora de distribuir los recursos, no hay equidad", admitió Lifschitz.

"Se sigue tratando con distinta vara a los amigos o a los políticamente afines, que al resto. Eso no es bueno, sobre todo para un gobierno que hace alarde de su federalismo", sumó.

"La transferencia se hace a las provincias y no se deja espacio a traspasos directos. Sin embargo, Nación manda una nota donde indica su interés sobre que estos montos sean girados a tal o cual municipio. Por eso, tanto el gobernador como el ministro de Hacienda firmamos un decreto y habilitamos la salida de recursos con lo que a nivel central se sugiere", indicó luego Saglione.

Legalidad

Sin embargo, el titular de Hacienda santafesino remarcó: "Jurídicamente no podrían obligarnos a una asignación determinada y hasta la sugerencia no corresponde, porque Nación no tendría que decir cuáles son las localidades beneficiarias ya que la ley misma establece que estos dineros le corresponden a la provincia".

A la hora de responder por qué se aceptan las sugerencias, Saglione admitió que la Casa Gris "pretende ser respetuosa y no porque jurídicamente se tenga que hacer".

Desde el gobierno provincial se citó un solo caso que requirió el envío de un listado con 100 localidades por las que se solicitó a Nación una asistencia inmediata de 102 millones de pesos por la crisis hídrica.

"Desconocemos los criterios y no es deseable que exista la sugerencia, porque avanza más allá de lo que la norma establece. Son las provincias las que deberían decidir", planteó Saglione.

Desde el Palacio de los Leones también se escucharon fuertes críticas. "Una de las tantas deudas de nuestra democracia es limitar esta discrecionalidad buscando algún tipo de reglamentación que permita atender emergencias sin tergiversar la voluntad popular, como ha acontecido en muchas oportunidades durante el gobierno anterior y que lamentablemente continúan con este nuevo gobierno", disparó el secretario de Hacienda municipal, Santiago Asegurado, para invitar a discutir un límite a la discrecionalidad.

No obstante, la respuesta más singular de las repercusiones vino del propio riñón de la alianza macrista. El ex candidato a gobernador y dirigente radical, Eugenio Malaponte disparó desde su cuenta de Twitter: "Así no es Cambiemos, así es sigamos". Luego, en diálogo con LaCapital, amplió: "Están los números; no se pueden desconocer. Es evidente y todos saben que algún referente del PRO está manejando el tema de los ATN. Cambiemos es una fuerza política que nació para modificar la política y creo que el gobierno nacional ha dado muchas muestras. Los dirigentes deben seguir este ejemplo porque no se pueden tolerar las mismas prácticas que la gente rechazó con su voto".

También desde su cuenta de Facebook, el diputado provincial Héctor Cavallero se pronunció al respecto. "Quiero corroborar esta información y recorriendo Santa Fe constato la discriminación alevosa por parte del gobierno nacional de Cambiemos que sufren municipios y comunas que no son de esta fuerza política", expresó antes de añadir que existe un proyecto para aumentar un 5 por ciento la coparticipación provincial para municipios y comunas.

En contra de la “sugerencia”

“No puedo evitar que Nación me sugiera, podría no respetarlo y disponer libremente de los fondos; jurídicamente estoy habilitado. El error se soluciona si la sugerencia no existiese, si no se indicara destino”, consideró el ministro de Hacienda santafesino, Gonzalo Saglione. Su par rosarino, Santiago Asegurado se inclinó por encontrar “un esquema en la Legislatura provincial para limitar la discrecionalidad”.

