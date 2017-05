La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal , fue la primera entrevistada por Pamela David en su nuevo programa que se emite por America TV y habló sobre la actualidad de la provincia, su relación con Mauricio Macri y su familia.

Además, Vidal habló sobre su futuro en la política nacional y descartó la chance de presentarse como presidenta. "No se me cruza ser la presidenta de la Argentina", aclaró, ante la pregunta de la conductora.

"Yo tengo una responsabilidad enorme porque la provincia realmente duele. Lo peor que le pasó a la provincia es tener gobernadores que querían ser presidentes. No peleaba los fondos porque se peleaba contra otros gobernadores porque los necesitaba para la campaña, hacían cosas de corto plazo, parches", agregó.

La gobernadora se refirió a la actualidad de la provincia que está a cargo y a pesar de que se mostró dolida por la situación que atraviesa, confía en qué la realidad ya está cambiando. "Es una provincia que duele y me sigue doliendo cada vez más porque tengo la responsabilidad de gobernarla, hay mucha pobreza", sostuvo.

La inseguridad es una de las mayores preocupaciones de Vidal y el cambio en la policía es una de las soluciones para poder terminar con la corrupción que hay en las fuerzas de seguridad. "Muchos policías que eran parte de la corrupción están presos, hay mas de 370 policías detenidos por causa de corrupción. Hay otros que dan su vida, hoy se siente la diferencia", indicó.

"La semana pasada estuvo preso el titular de la Verificación Técnica de la Provincia, porque lo encontramos en el momento que estaba cobrando la coima. La gente no me votó para que sea una denunciadora, me votó para que demos respuestas, pero si encontrás alguna irregularidad hay que denunciarla", añadió.

Vidal se separó de Ramiro Tagliaffero, intendente de Morón y ahora vive en la Base Aérea de esa localidad junto a sus tres hijos, a quienes les puso un sistema de protección por las amenazas que recibió y con quienes trata de dejar de lado su cargo para ser una madre. "Trato de llegar a la hora de la cena, nos juntamos todos. No se trabaja, los escucho, veo lo que les pasó a mis hijos, sin tele y contando cada uno lo que le pasó en el día", contó.

A su vez, se refirió a su estado civil actual y dijo que a pesar de sus hijos la autorizaron a tener una pareja, todavía no la encontró. "Me autorizaron a que conozca a alguien pero es difícil encontrar a alguien, tengo poco tiempo y cuesta. Los hombres no están acostumbrados para estar al lado de mujeres que crecen mucho profesionalmente, no es tan fácil. Estoy segura que el amor se encuentra, no se busca, y todavía no lo encontré", apuntó.

Sobre el final de la entrevista, Vidal contó cómo conoció a Mauricio Macri y por qué la convocó a trabajar con él. "A Mauricio lo conocí hace 12 años. Yo trabajaba en una fundación y una persona que trabaja con él me pidió un trabajo sobre la realidad social de lo que pasaba en la Ciudad y le hice una propuesta de lo que había que hacer", relató.

"Le presentamos el trabajo, me miró y me dijo: '¿Todo eso que decís que hay que hacer, vos lo podés hacer?' Me sentí desafiada y lo hice", concluyó.

