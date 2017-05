Morini: "Tenemos que saber qué lechería queremos a nivel nacional"

“Sigo sosteniendo que esta demora de los casi 70 días para resolver el problema para Sancor fueron casi letales. Esto le generó una pérdida muy importante, por haber frenado su producción, con una fuga de productores y va a ser muy difícil conseguir la misma cantidad de productores” señaló al aire en Sin Mordaza Pedro Morini.

“La plata que se le dio a Sancor es un fideicomiso del banco nación, en definitiva el dinero es para pagar algunas cosas atrasadas, calmar a los empleados. Es para que muchos empleados y productores y proveedores que van a empezar a cobrar. 200 millones de pesos e definitiva es para una semana, Sancor necesita mucho más, pero en la medida que empiece a funcionar de nuevo va a comenzar a producir”.

“La cooperativa necesita una capitalización importante, que puede ser un socio extranjero no creo que haya algún socio nacional que lo pueda integrar. Sancor es una empresa muy grande. Una empresa que facturaba normalmente mil millones de pesos por mes” afirmó.

Ante la consulta, Morini destacó que “Sí, Sancor está en el orden de deuda 400 millones de dólares, alguna a corto y otras a largo plazo y seguramente la empresa podría afrontar si volviera a los valores de facturación que antes tenía”.

Frente a la pregunta sobre cuáles serían las consecuencias de la quiebra de Sancor, Morini expresó que “si se cae Sancor, es como cuando se cayó la banca en Estados Unidos. Generaría una situación en muchos lugares del país de crisis muy grave y demandaría de un gran tiempo para reponer. No es solo el empleado que no cobra, sino que también se dejan de pagar impuestos, se deja de comprar. Imagínense lo que significa para Sunchales por ejemplo que mil empleados no cobren”.

Soluciones

“Tenemos que discutir qué política lechera queremos, no crear organismos por crearlos. Nosotros queremos definir qué lechería queremos. Sabemos que tenemos normas de producción, pero queremos saber a qué lechería vamos. Si queremos llegar a ocho mil millones de litros digamos la verdad, que sobra el 50% de las fábricas y empleados en Argentina. Ahora, si vamos a una lechería de exportación tenemos que volver a llenar la cañearía con 15 mil millones de litros, que es la capacidad argentina” apuntó Morini al aire en Cadena Oh!

“Yo le aseguro que el mundo siempre compra leche. Pero a veces es negocio exportar y a veces no. Cuando pase esto hay que crear las herramientas para cuando se caen los precios internacionales el Estado tiene que pagar las diferencias para que las empresas puedan seguir produciendo”.

“Yo no voy a defender la cooperativa porque tiene defectos como todos. El problema no es solamente Sancor, miremos para atrás y cuántas empresas cooperativas o no se fueron de la lechería argentina; miremos a Parmalat por ejemplo o Serenísima. Esto ha sido por no tener política lechera, no sólo es un problema de los dirigentes. ¿Ochenta directorios se equivocaron?” reflexionó al aire el entrevistado.

“Los 3800 pesos por empleado que pagaba Sancor al gremio no lo paga solo Sancor, todo las empresas lácteas. A eso hay que reestructurarlo, está bien. Pero no se puede hablar de más, decir qué cobra quién. Todos tenemos que tener mucho cuidado sobre lo que se dice” señaló.

“No ha habido profesionalismo para negociar esto, se demoraron 70 días. Y eso no puede pasar, sólo para poner 200 millones de pesos. Hay mucha gente que no conoce lo que es el sacrifico del productor tambero, hace dos años que trabaja a pérdida. Ahora se recuperó el precio pero no hay producción. Necesitamos inyectar dinero. De ocho millones de litros nos venimos a cinco millones por día y no podemos repuntar. Tres millones de litros significan cinco mil puestos de trabajo” finalizó.

