"La cota de rebalse está a 30 centímetros de producirse"

Al aire en Sin Mordaza y ante la pregunta de qué considera sobre los distintos proyectos de hidrovía, Duhalde expresó que “como factible en hidráulica no hay nada que no sea factible. Ahora es una obra de muy largo plazo, de un monto importante y es cuestión para estudiarla. Nosotros en el comité de cuenca de la Picasa en la próxima asamblea uno de los puntos habla de la hidrovía; hay seis o siete proyectos dando vueltas y tendríamos que ver cuál es factible. No hay que confundirnos, no creer que con esto tenemos la solución mágica mañana”.

“La laguna está más o menos en la cota 105 con 25 centímetros, la cota de rebalse de la laguna está a 30 centímetros de producirse. Lo que podría afectar son más distritos rurales, no tanto pueblos. El rebalse de una laguna como la Picasa, que es de llanura, se produce en forma laminar y va cubriendo todos los bajos a su paso y buscando los declives naturales del terreno” explicó.

“Todo esto termina en Teodelina en Santa Fe, de ahí pasa a la zona de Arenales, de ahí a la zona de Junín y de ahí del Salado al mar. Casi todos los pueblos están bastante arriba de la cota de la laguna”.

Frente a la consulta por la obra que estaba realizando el gobierno provincial, Duhalde comentó que “la obra que la provincia inició está más o menos en 2300 metros de canal ya realizados. Estaríamos a tres o cuatro mil metros de llegar a lo que es la obra del canal. Ya se están arrimando los módulos para trabajar en la parte de infraestructura, aquella que hacen posible la vialidad de los caminos internos dentro del campo donde se está trabajando. Y lo que sería la obra de contención y compuertas de la laguna para cerrarlo si en algún momento produce algún tipo de problemas aguas abajo”.

“Si acompaña el tiempo en 30 días podría estar todo listo. Acá nos están anunciando posibles lluvias para el día jueves, esperemos que se equivoquen. Pero en muchos casos no nos queda más que rezar”.

Por último, al ser consultado por la respuesta de Buenos Aires ante el pedido de una obra conjunta con Santa Fe, el entrevistado afirmó que “nosotros tenemos el absoluto convencimiento de que sí la van a considerar, por las últimas señales. Vidal manifestó en un discurso que los de aguas abajo tendrán que recibir y dejar pasar el agua de los de aguas arriba. Sin decirlo concretamente dio un mensaje”.

“Estamos en un momento muy difícil, la presión de los de agua abajo es fuerte, nadie quiere recibir agua. Pero el proyecto de Santa Fe es muy sólido, tiene avales, no creo que pueda haber oposición por mucho tiempo más”.

Fuente: SM