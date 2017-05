Tras la suspensión, ¿se jugará el martes y miércoles?

La Liga, en principio, pasó la fecha para el martes en la División ‘B’ y para el miércoles en Primera ‘A’, aunque todo se estará definiendo en esta jornada de lunes, porque las condiciones climáticas no mejoraron, es cierto, no llovió más, pero la humedad sigue, no hubo viento sur, y el sol no se asomó ni a palos.

Por la 9na fecha de la Primera ‘A’ tendrían que jugar el miércoles Studebaker-Unión y Cultura; Sportivo Rivadavia-Independiente (VC); Hughes FBC-Juventud Unida; Jorge Newbery (R)-Teodelina FBC y Juventud Pueyrredón-Jorge Newbery (VT).

Quedarán postergados Náutico-Sportsman debido a la complicada situación hídrica que está viviendo Melincué; Racing Club-Atlético Elortondo y General Belgrano-Belgrano FBC.

En la Zona 1 de la Primera ‘B’, la 8va fecha tiene como duelos: Defensores Talleres -Matienzo; Centenario-Sarmiento; Los Andes-Ciudad Nueva y Sacachispa FBC- Independiente (A). Tiene fecha libre Ben Hur.

En la Zona 2, la 7ma fecha tiene: Central Argentino-San Martín; San Jorge-Nueva Era; Avellaneda-Peñarol (en Elortondo), y Sportivo María Teresa-Sportsman Carmelense.

Copa Santa Fe

El miércoles a las 21 en el ‘Pancho Fiori’ se jugará el partido revancha correspondiente a la primera fase de la Copa Santa Fe 2017 entre Atlético Elortondo y General Belgrano de Santa Isabel, que no pudo jugarse el sábado.

El árbitro será el rosarino Sebastián Ranciglio, acompañado por Facundo Fogliatti y Juan Manuel Alarcón. El cuarto árbitro será el venadense Diego Vera.

Fuente:Nvs-DiarioElInforme