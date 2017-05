Trabajo contra reloj para superar la odisea

El panorama en Melincué sigue siendo preocupante y por estas horas, personal del Ejército Argentino, Bomberos, Brigada Acuática, cadetes del Instituto de Seguridad Pública, vecinos, voluntarios y autoridades, luchan contra el tiempo para fortalecer todo el perímetro de la localidad, fundamentalmente la rotura del anillo de contención de la parte norte de la localidad, detrás del Hotel Casino, restaurado el martes. Mientras se anuncian nuevas lluvias para hoy, ya se encuentran montadas las bombas que están drenando los excedentes hídricos de la laguna que ya llegaron hasta la plaza principal del pueblo.

Al margen de los fuertes cruces entre autoridades locales y provinciales, promediando la mañana del miércoles 10, un numeroso grupo decidió cortar el único acceso a la localidad sobre ruta 93 para reclamar urgente la realización de obras. Es que no es la primera vez que sufren este tipo de problemas: los registros hablan de similares conflictos en las décadas del 60, 70, 80 y el último en el 2003.

En estos momentos, personal de Recursos Hídricos se encuentra en pleno proceso de puesta a punto del sistema de bombeo para sacar el agua que ingresó al área urbana. Para ello, se van a desviar los líquidos hacia el canal obturador y luego otra vez hacia la laguna Melincué. También es para destacar la presencia de un vehículo anfibio del Ejército Argentino, que es el encargado de apuntalar el sistema de defensa norte y el de bombeo, donde se debieron alquilar dos bombas de mayor porte para retirar el agua del casco urbano.

Los vecinos, dolidos

Son centenares los vecinos de Melincué que desde hace días se expresan fuertemente en las redes sociales, por la situación que les toca vivir. Uno de ellos, Diego Velázquez, fue quien más repercusión tuvo por estas horas, al referirse al presidente comunal, Gabriel Rébora.

En un extenso comunicado en su perfil de Facebook, Velázquez, afirmó: “Cómo te equivocaste amigo, eso te pasa por soberbio, arrogante y creerte superior al resto. Eso que en más de una oportunidad te lo dije frente a frente que nunca caigas en esa forma de gobernar porque era la que te llevaría al fracaso. Y vos me decías sentado en la barra de tu casa compartiendo un café, ‘tranquilo Diego yo no soy así, nunca caería tan bajo’. Y yo te creí”.

Y continuó: “Lo peor de todo eso es que defendía tu posición política. Es más, te voté dos veces. Pero me equivoqué y mi grandeza es reconocerlo, no como vos que esa palabra la desconoces. Ya que mi mente recordó compartir un café en tu casa, me vino a la memoria otra charla en la que yo te pregunté si estabas seguro de seguir arreglando el camino a la isla, poniendo más tierra dentro de la laguna y de no utilizar las bombas porque el agua estaba lejos. Te pregunté desde mi ignorancia si estaba bien, si no era riesgoso en el futuro inundarnos. Y vos con tu ironía y soberbia que en ese momento yo no me daba cuenta, decías que si nos llegamos a volver a inundar le echabas la culpa al ex presidente comunal Oscar Pernigotti y a los socialistas”.

Y resumió: “Mira cómo es la vuelta de la vida. Hoy nos estamos inundando y le estás echando la culpa a todo el mundo. ¿Y vos? ¿No sos responsable? ¿Durante estos seis años quien nos gobernó? ¿No pudiste hacer obras hídricas, con todo el dinero que ingresa a la Comuna? ¿De qué sirve tener la plata guardada? Ahora es tarde. ¿Es más fácil echarle la culpa a todo el mundo y andar llorando y victimizándote no? Sinceramente y con el respeto que merece tu envestidura de presidente comunal te digo, que la historia te juzgue por ser lo peor que nos pasó en Melincué. Ojalá tengas la grandeza de dar un paso a la costado y tener el coraje suficiente para hacerte cargo de algo una vez en tu vida amigo”.

Presos trasladados y Tribunales cerrados

Por otra parte, el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, y las autoridades policiales de la UR VIII, se vieron obligados a trasladar a los 60 presos que estaban alojados en la Alcaidía y enviarlos a la cárcel de Piñero, en el departamento Rosario, bajo fuertes medidas de seguridad. Si bien el agua no llegó aún al penal, esto obedece a que la gran cantidad de agua que ingresó a Melincué, influyó sobre los pozos sépticos y desagües.

De esa manera, no queda ninguna persona privada de su libertad dentro del penal. Asimismo, todo el personal policial del departamento General López quedó en apresto permanente, acompañado por 50 cadetes que llegaron del Instituto de Seguridad Pública (ISEP) para colaborar con la realización de la defensa en el área norte. A su vez, prestan ayuda a los damnificados.

Además, por resolución de la Corte Suprema de la Provincia, se dispuso la suspensión de términos procesales en el Distrito Judicial Nº 8, los que serán reanudados oportunamente y conforme a la evolución de la situación de emergencia. La información proporcionada por el Colegio de Abogados es de interés para los colegiados que litigan en los Tribunales de Melincué.

Municipales solidarios

Vale señalar, que una cuadrilla conformada por una treintena de trabajadores del Municipio de Venado Tuerto, colaboró con Melincué. El apoyo consiste -entre otras tareas- en el relleno de bolsas con arena para contener el ingreso de agua en el casco urbano.

Previamente, el intendente José Luis Freyre y miembros de su gabinete habían mantenido contacto con las autoridades comunales: “La situación hídrica de la región está severamente comprometida, y esto amerita una intervención urgente de los gobiernos nacional y provincial. Reiteradas veces nos hemos pronunciado por la necesidad de contar con un plan integral de manejo de aguas, para regular los excedentes hídricos, y en la urgencia de las obras de infraestructura”, manifestó Freyre.

Cabe recordar que al haber cedido el anillo de contención, el agua inundó las calles de la localidad, comprometiendo vastos sectores, entre ellos el Casino, que suspendió sus actividades.

Por último, distintas organizaciones colectan botas de goma y otros elementos (agua mineral, lavandina, repelente) para la población afectada.