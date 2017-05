El país de las asimetrías: en EE.UU los principales ejecutivos ganan 347 más que el sueldo promedio

El salario de los 10 CEO mejor pagos alcanza los US$ 700 millones. Ganan en promedio 347 veces más que el sueldo promedio de sus trabajadores

La revelación se produce en el marco de una formidable reforma impositiva destinada a recortar aún más el impuesto a las ganancias (pasará del 35 al 15 por ciento) y otros tributos destinados a financiar la corbertura médica de la mayoría de los estadounidenses.

Los 10 mejor pagos

Los directivos de las compañías más grandes de Estados Unidos, las que cotizan en el índice S&P 500, ganan una media anual de US$ 13,1 millones. Es decir: 347 veces más que el sueldo promedio de sus trabajadores.

Los cálculos proceden de la Federación Estadounidense de Empleo y el Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés), la organización sindical más grande de EE.UU. y representa a 12,5 millones de trabajadores.

La AFL-CIO realiza cada año una lista de los directivos mejor pagados para comparar sus remuneraciones con las de su personal. La que acaba de publicar, utiliza datos de 2016 y 2015, según como los haya facilitado cada compañía.

Estos son los 10 directivos mejor pagados en Estados Unidos.

1. Sundar Pichai- (Google) Salario 2015: US$ 100.632.102. (foto 1)

Nacido en India, Sundar Pichai lleva casi dos años al frente de Alphabet, la matriz de Google. Tiene 44 años. Estudió en el Instituto Indio de Tecnología de Kharagpur, la Universidad de Stanford y la escuela de negocios de la Universidad de Pensilvania, Wharton School. Trabajó en la proveedora de insumos tecnológicos Applied Materials y en la consultora McKinsey & Company hasta 2004, cuando fue fichado por Google. Ingresó a la tecnológica como parte del equipo que desarrolló el buscador Chrome, proyecto que posteriormente pasó a supervisar.

2. Thomas M. Rutledge (Spectrum) Salario 2016: US$ 98.515.727.

Thomas M. Rutledge, de 62 años, es el director de la empresa de telecomunicaciones Charter Communications, propietaria de la marca Spectrum.

Se trata de uno de los mayores operadores de televisión por cable en Estados Unidos y acaba de anunciar una alianza con Comcast para embarcarse en un nuevo reto: proveer servicios de telefonía celular e Internet.

Rutledge estudió Economía en la Universidad de California. Rutledge escaló en la lista debido a un pago recibido en acciones de su empresa por un valor total de US $78 millones. El año anterior, su sueldo había sido de US$ 16,4 millones.

Su firma cotizó en 2015 a US$ 288 la acción, por lo que recibir parte de su remuneración en acciones le puede resultar muy lucrativo. Aunque se trató de pago puntual y no volverá a recibir una compensación similar hasta 2020

3. Dara Khosrowshahi. (Trivago) Salario 2015: US$ 94.603.552.

Dara Khosrowshahi nació en Irán, de donde tuvo en 1978 con su familia tras el estallido de la Revolución islámica. Su destino fue Tarrytown, un pequeño pueblo cercano a Nueva York donde, asegura, nunca se sintió un refugiado.

Estudió ingeniería eléctrica en la Universidad de Brown y trabajó en varias empresas hasta asumir en 2005 la dirección del grupo Expedia. Bajo su mandato, el conglomerado ha crecido hasta convertirse en una de las agencias de viajes más grandes del mundo. Opera en más de 70 países a través de más de 150 marcas como Hotels.com, Trivago y HomeAway. Al igual que Rutledge, Khosrowshahi recibió en 2015 una compensación especial en acciones de su firma por un valor de US$90,8 millones. Esta formó parte de un acuerdo por el que el directivo se comprometió a permanecer en la compañía hasta septiembre de 2020.

4 Viacom: Philippe P. Dauman (Viacom) Salario 2016: US$ 93.021.795.

Philippe P. Dauman fue entre 2006 y 2016 director de Viacom, el conglomerado mediático propietario de canales de televisión como Nickelodeon, MTV y el argentino Telefé, así como productoras cinematográficas, entre las que destaca Paramount Pictures.

Dauman llegó el año pasado a un acuerdo para abandonar la empresa con una compensación de US$ 72 millones, de ahí que su remuneración fuera tan alta durante ese ejercicio. El directivo estadounidense de origen francés fue despedido tras una serie de enfrentamientos con el propietario de Viacom, Sumner Redstone, y su hija Shari Redstone.

5. Leslie Moonves (CBS) Salario 2016: US$ 69.550.657.

A sus 67 años, Leslie Moonves es el máximo responsable de otro conglomerado mediático: CBS. Se encuentra entre los directivos mejor pagados de Estados Unidos desde hace años. El sueldo registrado el año pasado se debe a un bono de US$ 32 millones y una compensación en acciones por el valor de US$ 31,9 millones. Ambos se le concedieron después de que la cotización en bolsa de su firma se incrementara en un 35%.

6. Fabrizio Freda (Estée Lauder) Salario 2016: US$ 48.369.401.

Originario de la región italiana de Nápoles, Fabrizio Freda lleva las riendas del fabricante de cosméticos Estée Lauder desde 2009. Antes, fue ejecutivo en Procter & Gamble.

La remuneración de este directivo de 60 años casi se triplicó el año pasado, después de que su compañía le ofreciera una compensación en acciones para que no abandone la empresa hasta 2023.

7. Mark G. Parker (Nike) Salario 2016: US$ 47.615.302.

Mark G. Parker lidera la empresa de ropa deportiva Nike desde 2006. El estadounidense ingresó a la firma en 1979 como diseñador de calzado. El año pasado ganó un 200% gracias a unas acciones que, en un principio, estaban equivalían a US$ 3,5 millones pero, posteriormente, se revalorizaron hasta los US$ 33,5 millones.

En realidad, su salario base es de US $1,5 millones.

8. Leonard S. Schleifer (Regeneron Pharmaceuticals) Salario 2015: US $47.462.526.

Leonard Schleifer tiene 63 años y es el director de la farmacéutica Regeneron Pharmaceuticals. Estudió en la Universidad de Cornell y la Universidad de Virginia.

Fundó la firma en 1988. Tras un par de fracasos iniciales, consiguió desarrollar un medicamento eficaz: Eylea, que previene que las fugas de sangre en las venas oculares causen ceguera.

9. Robert A. Iger (ABC) Salario 2016: US$ 43.882.396.

Robert A. Iger fue presidente del canal de televisión ABC durante muchos años. En 2005, pasó a ser el director del grupo al que éste pertenece: The Walt Disney Company.

A sus 66 años, ha intentado retirarse, pero la falta de un sucesor le ha llevado a tener que postergar la decisión tres veces.

Su remuneración de 2016 consistió en un salario base de US$ 2,5 millones, acciones por el valor de US$ 17,2 millones y un plan de incentivos que le aportó US$ 20 millones. Para muchos, las cifras son impresionantes. Pero en realidad, para él, son inferiores a las de años anteriores.

10. Mark V. Hurd (Oracle) Salario 2016: US$ 41.121.896.

Mark V. Hurd está al frente de la compañía de software Oracle desde 2010. Actualmente, la codirige junto a Safra Catz y, antes, trabajaba en HP.