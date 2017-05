Amalia Granata: “Creo que este Gobierno se está olvidando de la clase media y baja”

Granata se encuentra militando en el espacio UNA – Santa Fe Renovada y dijo “me ofrecieron ser candidata pero lo estoy analizando, es una gran responsabilidad, por ahora me encuentro recorriendo la Provincia de Santa Fe, interiorizándome de los problemas, y lo primero que me plantean es la falta de trabajo, hay una situación de pobreza alarmante”

La modelo y figura de la televisión, la rosarina Amalia Granata, se encuentra participando dentro del espacio UNA – Santa Fe Renovada y piensa en una posible candidatura a diputada nacional: “Empecé a militar en este espacio hace más de un año, me vinieron a buscar y mi labor tiene que ver más que nada con la parte social. Ahora se vienen las elecciones y los que integran el espacio me ofrecieron ser candidata, es algo que estoy analizando porque conlleva mucha responsabilidad”.

“Estoy recorriendo la Provincia interiorizándome de los problemas que tienen los santafesinos. Lo primero que la gente me plantea es la falta de trabajo, hasta nos acercan currículum para que los ayudemos, que les demos una mano. Son personas totalmente excluidas del sistema, viviendo en una situación de pobreza que alarma”,indicó.

Granata apuntó: “Creo que este es un Gobierno que gobierna para el sector empresarial y se olvida de la gente de clase media y baja. Particularmente, tengo un local comercial en Buenos Aires y la situación en el barrio es muy difícil, se les dificulta mantener los locales con lo que significa pagar los alquileres y mantener empleados con la carga social que conlleva”.

Volviendo a Santa Fe, comentó: “Recorriendo barrios, las mismas madres me señalan dónde están los bunker de droga, el miedo que tienen y cómo no pueden salir en determinados horarios por este tema. Las balas son moneda corriente, en calles en las que hay chicos. En todos lados la droga es un tema complicado, pero en Santa Fe ya sabemos cómo es. Y la Policía se la hace difícil a la gente, cuando quiere hacer la denuncia, a veces no se la toman”.

Sobre el tema SanCor, la también periodista contó que estuvo “en la fábrica de Centeno, estaban los trabajadores manifestándose en la puerta por el miedo a quedarse en la calle. Fuimos a brindar nuestro apoyo, pero los que pueden y tienen que hacer algo son los funcionarios”.

¿Tiene el apoyo del Frente Renovador? ¿Será candidata? “Estamos en conversaciones,el espacio en el que yo estoy tiene como referentes a Sergio Massa y José De La Sota. Se acerca el cierre de listas y estamos en todo este proceso, en el cual prefiero estar un poco al margen porque lo mío por ahora es ayudar desde lo social” cerró Amalia Granata.