Quién inventó el "pogo" y de dónde viene el nombre

Aunque no lo parezca, el "pogo" es técnicamente un baile. Así lo definen los diccionarios de Oxford y Merrian Webster, dos de los más consultados del Reino Unido, que incluyen el término dentro de sus ediciones.

"Pogo (baile): saltar hacia arriba repetidamente, siguiendo la música, como se hace en los conciertos de punk rock", dice el diccionario Oxford.

Según estos diccionarios, y también según varios músicos, el pogo nació con el movimiento punk, en Londres, en la década de 1970. Específicamente, habría sido creado por un hombre: John Simon Ritchie, también conocido como Sid Vicious.

"Empecé con eso del pogo porque odiaba al grupo Bromley [personas del barrio de Bromley que seguían las presentaciones de los Sex Pistols]. Inventé un baile que me permitía empujarlos por todo el 100 Club [un legendario local de Oxford Street, Londres]. Podía saltar hacia arriba y hacia los lados, aterrizaba encima de ellos y los tiraba al suelo", dijo el propio Vicious, en una entrevista compilada por el documental The Filth and the Fury.

Otros punks atestiguan lo mismo, como Shane MacGowan, cantante de la banda The Pogues, Viv Albertine, del grupo punk The Slits, y Billy Idol, de Generation X, todos asiduos de la escena punk londinense.

¿Y de donde viene el nombre?

Como explica la cantante Debbie Harry, de la banda Blondie, el pogo viene del juguete "pogo stick", o bien "pogo saltarín", ya que el baile imita el salto con el juguete. La primera patente del artefacto es de 1920. Sus inventores fueron los alemanes Max Pohlig y Ernst Gottschall, quienes para nombrar su creación unieron los comienzos de sus apellidos.

Hay quienes dudan, sin embargo, de que Vicious haya inventado el baile. Lo consideran una fuente poco confiable. El pogo, dicen, puede rastrearse en diferentes géneros y movidas, y hasta existe una tribu en Kenya que realiza un baile similar, el "salto Masái". Lo cierto es que el pogo, en su forma moderna, se popularizó en los shows de los Pistols.

Por otro lado, también hay quienes cuestionan la teoría de que el punk se haya inventado en Londres en los 70. Para ellos, la primera banda "punk", que habría hecho de la fórmula "tres acordes rápidos más gritos" un estilo, habría sido Los Saicos, un conjunto peruano formado en 1964.



LA NACION

Fuente: SM