Rébora anunció que el viernes lo recibirá el Ministro Frigerio

Sobre el supuesto plazo fijo que tendría la Comuna de Melincué Rébora señaló que "el plazo fijo que en algún momento tuvo la Comuna de Melincué llegó a ser de 4,5 millones de pesos, y eran recursos propios de la localidad. Se trataba de fondos que principalmente tenían por origen los tributos del casino, y era un fondo precisamente para este tipo de situaciones". Rébora precisó que "ese dinero que en algún momento estuvo a plazo fijo es el que estamos utilizando para afrontar todos los costos diarios que demanda el luchar para que la laguna no tape a Melincué. Es la comuna de Melincué la que está abonando por ejemplo toda la arena que se está colocando en bolsas (hasta hace una semana llevábamos gastados solo en eso casi $550.000), como también el combustible de los vehículos que trabajan en el operativo ($600.000 en 20 días). Solo en esas dos cosas hablamos de más de un millón de pesos en 20 días. Y el dinero lo pone todo la Comuna de Melincué". Respecto a los recursos concretos enviados por el gobierno provincial en medio de la catástrofe hídrica que vive Melincué, Rébora detalló: "enviaron 1 millón de pesos que fue depositado en la cuenta corriente N°1170 del Nuevo Banco de Santa Fe. Ya se gastó eso y mucho más". Además, el mandatario local señaló que "la provincia envió $1.898.540 en concepto de devolución de los gastos que realizó la comuna para pagar la reparación de la estación de bombeo. Como la provincia no reparaba las bombas que estaban rotas, las reparamos nosotros rezando para que alguna vez nos devolvieran el dinero. Ese dinero, que también en su momento pagó la comuna, porque la provincia no priorizaba el problema hídrico de Melincué a la hora de asignar recursos, es lo que nos devolvieron después de casi un año y medio". Sobre el apoyo económico de la provincia en estos momentos dramáticos, Rébora comentó: "es difícil entender todo lo que está haciendo y diciendo esta gente. La provincia le adeuda a la Comuna de Melincué cinco meses de sueldos de los empleados de la estación de bombeo. Nos hicimos cargo nosotros con fondos del pueblo mes a mes, porque no podían quedar las estaciones de bombeo sin personal. Son $237.111 mensuales, y hacen un total de $1.185.555. Por eso, ya que no ayudan, por lo menos que no vengan a sembrar odio en el pueblo". Y señaló que "ese rumor, hecho correr en medio de la crisis hídrica, social, de sanidad y económica que atraviesa la localidad de Melincué gracias a la inundación que vivimos, es un intento deliberado por lograr que los vecinos de Melincué me critiquen sin sentido. Cuesta creer que los mismos que dicen que no estoy a la altura de las circunstancias porque reclamo, suplico o lloro porque tengo el agua en mi pueblo, porque tengo mi casa bajo el agua; hagan estas declaraciones", en referencia al senador Enrico del FPCyS-UCR que además de repetir "esa falacia" en los medios lo postea en las redes sociales. "¿No será que el ladrón cree que todos son ladrones? El senador Enrico debería rendir cuentas sobre qué hace con los casi 20 millones de pesos que recibe anualmente y de los que nadie sabe dónde van a parar", se preguntó. El Ministro del Interior de la Nación Rogelio Frigerio recibirá a Gabriel Rébora el viernes a las 18:00 hs, en la Casa Rosada. "Esperamos que esta gente si nos escuche y nos ayude", concluyó. Melincué desde hace 25 días lucha por tapar con bolsas de arena o rap las deficiencias de las defensas construidas sobre la Ruta 90 entre febrero y marzo de este año (hace apenas dos meses) por el gobierno provincial. Personal comunal, bomberos voluntarios de Melincué y de toda la provincia y vecinos de la localidad trabajan de sol a sol. En estos últimos días se sumó al operativo personal del Ejército Argentino y de la Escuela de Policía de la Provincia de Santa Fe. Fuente: Sin Mordaza